В Петрозаводске началось строительство первого в СЗФО президентского кадетского училища

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 сентября. /ТАСС/. Замминистра обороны Тимур Иванов и глава Республики Карелия Александр Худилайнен заложили памятный камень в честь начала строительства президентского кадетского училища в Петрозаводске, которое станет первым на территории Северо-Западного федерального округа.

"Реализуя поручение президента Российской Федерации Владимира Путина о создании в каждом федеральном округе президентского кадетского училища, сегодня мы закладываем первый камень в основание первого училища на территории Северо-Западного федерального округа", - сказал Иванов на торжественной церемонии.

Он напомнил, что на данный момент уже построены и успешно работают президентские кадетские училища в Оренбурге, Краснодаре, Севастополе, Тюмени и Кызыле.

"Уже в сентябре следующего года в городе воинской славы Петрозаводске распахнет свои двери перед 360 воспитанниками президентское кадетское училище, оснащенное самыми современными классами и оборудованием, спортзалом и бассейном", - отметил замминистра.

Этапы строительства

Решение о создании кадетского училища в Петрозаводске принято президентом РФ по предложению Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии, председателем которой является секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Стоимость всего комплекса работ по созданию училища составляет 4,1 млрд рублей.

Место для президентского училища было выбрано в военном городке №6, расположенном на Комсомольском проспекте в Петрозаводске.

Специалистам "Оборонстроя" и Главного управления обустройства войск предстоит возвести учебно-административный корпус с медпунктом, книгохранилищем на 35 тысяч томов, учебными аудиториями, учительскими комнатами и актовым залом на 600 мест. Также будет построена трехэтажная столовая, которая сможет принять 900 кадетов и преподавателей. В ней разместят не только несколько обеденных залов, но и магазин товаров первой необходимости, парикмахерскую, классы дополнительного образования и электронный тир.

Кроме того, для кадетов будут возведены три трехэтажных общежития на 120 человек, крытый двухэтажный спортивный комплекс с гимнастическим, борцовским, игровым и тренажерным залами, а также плац для построения и две трансформаторных подстанции. Объекты первой очереди строители планируют сдать под ключ в августе 2017 года.

Второй этап строительства предусматривает возведение четырех спальных корпусов на 480 человек, спортивного комплекса с ледовым катком и бассейном, а также открытого стадиона с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами на 500 мест. Будут также построены площадки для баскетбола и волейбола, большого тенниса и бадминтона, мини-футбола и гандбола, настольного тенниса и силовых тренажеров. Сдать объекты второй очереди планируется в августе 2018 года.

Помощь властей

Власти Карелии будут активно помогать в строительстве президентского кадетского училища, заявил Худилайнен.

"Принятое президентом Российской Федерации решение о строительстве в Северо-Западном федеральном округе президентского кадетского училища именно в Карелии, в Петрозаводске, это высокий уровень доверия президента к нашей республике. <...> Я уверен, что в период строительства Карелия не останется в стороне. Мы не будем статистами, а будем активными участниками этого процесса и все необходимые технические вопросы решим совместно и в рекордные сроки президентское кадетское училище будет построено", - сказал Худилайнен.

"В кадетских училищах всегда готовили элиту российского общества и мы уверены, что президентское кадетское училище, построенное в Петрозаводске, также выпустит славных курсантов, которые прославят не только Карелию, но и Российскую Федерацию", - отметил глава региона.

Контроль Минобороны

Тимур Иванов заявил, что Минобороны создаст оперативный штаб для контроля за ходом строительства училища.

"Уже через год училище должно открыть свои двери для новых воспитанников, и мы, обладая опытом строительства аналогичных объектов, уверены, что это абсолютно реальная задача, с которой мы справимся. Для этого мы сформируем здесь оперативный штаб строительства", - сказал Иванов.

По его словам, Минобороны проконтролирует ход строительства с помощью видеокамер на стройплощадке, трансляция с которых будет выведена в Национальный центр управления обороной в Москве. Кроме того, на селекторных заседаниях военного ведомства будут еженедельно зачитываться доклады о ходе строительства. Замминистра также поручил руководству подрядной организации наладить плотное взаимодействие со стройкомплексом республики.

"У нас есть опыт строительства таких объектов в сжатые сроки. Всего за четыре месяца были построены два училища: в Севастополе и Кызыле. В этом году за такой же срок было построено суворовское училище в Туле, поэтому мы уверены, что через год первые 360 воспитанников начнут свое обучение (в училище в Петрозаводске - прим. ред.)", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что создание подобных образовательных учреждений и возрождение славных традиций кадетства является для Министерства обороны приоритетной стратегической задачей.