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Делегация КНДР примет участие в военно-техническом форуме "Армия-2016" в России

Армия и ОПК
3 сентября, 15:05 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
В форуме, который проводится Министерством обороны РФ, примут участие представители научных организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса
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ПХЕНЬЯН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР примет участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2016", который пройдет в России с 6 по 11 сентября. Как сообщило информационное агентство ЦТАК, в субботу из Пхеньяна в РФ вылетела делегация Министерства народных вооруженных сил во главе с генерал-полковником Юн Тон Хеном.

В форуме, который проводится Министерством обороны РФ, примут участие представители научных организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также потребители продукции и услуг военного и двойного назначения из России и из-за рубежа.

Во время пленарного заседания, конференций и круглых столов будут обсуждаться вопросы разработки новейших технологий и перспективные направления развития военно-технической сферы.

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