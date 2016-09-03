Делегация КНДР примет участие в военно-техническом форуме "Армия-2016" в России

ПХЕНЬЯН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР примет участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2016", который пройдет в России с 6 по 11 сентября. Как сообщило информационное агентство ЦТАК, в субботу из Пхеньяна в РФ вылетела делегация Министерства народных вооруженных сил во главе с генерал-полковником Юн Тон Хеном.

В форуме, который проводится Министерством обороны РФ, примут участие представители научных организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также потребители продукции и услуг военного и двойного назначения из России и из-за рубежа.

Во время пленарного заседания, конференций и круглых столов будут обсуждаться вопросы разработки новейших технологий и перспективные направления развития военно-технической сферы.