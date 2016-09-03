Делегация КНДР примет участие в военно-техническом форуме "Армия-2016" в России

СМИ: новые подразделения турецкой бронетехники вошли в СириюМеждународная панорама 3 сентября, 15:37
Порошенко: Украина ожидает на днях решение МВФ о новом траншеЭкономика и бизнес 3 сентября, 15:28
МИД РФ: Москва обеспокоена планами Израиля по строительству на палестинских территорияхПолитика 3 сентября, 15:16
Улюкаев: правительство до конца года может упростить выдачу "дальневосточного гектара"Экономика и бизнес 3 сентября, 14:45
Улица имени Героя России Александра Прохоренко появилась в ГрозномВ стране 3 сентября, 14:14
В Приморском крае ждут второй волны паводка и ликвидируют последствия первойПроисшествия 3 сентября, 14:07
Галушка: более 200 соглашений на 1,76 трлн руб. подписано на ВЭФ-2016Экономика и бизнес 3 сентября, 14:06
Поле "Зенит-Арены" в октябре могут передать под управление "Зениту"Спорт 3 сентября, 14:01
Семин: футболист "Локомотива" Тарасов пропустит матч со "Спартаком" из-за травмыСпорт 3 сентября, 14:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПХЕНЬЯН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР примет участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2016", который пройдет в России с 6 по 11 сентября. Как сообщило информационное агентство ЦТАК, в субботу из Пхеньяна в РФ вылетела делегация Министерства народных вооруженных сил во главе с генерал-полковником Юн Тон Хеном.
В форуме, который проводится Министерством обороны РФ, примут участие представители научных организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также потребители продукции и услуг военного и двойного назначения из России и из-за рубежа.
Во время пленарного заседания, конференций и круглых столов будут обсуждаться вопросы разработки новейших технологий и перспективные направления развития военно-технической сферы.