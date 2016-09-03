Альтернативную службу в армии могут разрешить проходить на стратегических заводах ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Ряд стратегических заводов, в том числе Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) и "Звезда" на Дальнем Востоке могут попасть в перечень разрешенных для прохождения альтернативной воинской службы. Соответствующую инициативу Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧКДВ) подготовило для направления в Министерство труда и социальной защиты РФ. Об этом в интервью ТАСС во время второго Восточного экономического форума сообщил руководитель агентства Валентин Тимаков.

"Мы направляем материалы в Министерство труда и социальной защите, в которых представили нашу позицию и согласовали ее с Минвостокразвития России, хотели бы заручиться поддержкой Минтруда. Могут быть включены (в перечень) все предприятия, но как минимум мы уверены, что должен быть включен Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ), судостроительный комплекс "Звезда" и другие предприятия, имеющие значимое стратегическое значение", - сказал Тимаков. Он выразил надежду, что соответствующая комиссия Минтруда рассмотрит предложение в течение трех месяцев.

По словам Тимакова, данное новшество даст "колоссальный эффект".

"Например, по Комсомольску-на-Амуре, следующие год-два появится до 1,8 тыс. новых рабочих мест. Понятно, что лучше удерживать людей, чем привлекать. Каждый привлеченный обходится государству в среднем до 500 тыс. рублей. При этом удержать обычно стоит других денег, альтернативная воинская служба - это мощный инструмент удержания как раз трудоспособного населения, молодежи", - сказал он.