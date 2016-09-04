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Корабли ТОФ отправились в Китай на международные учения "Морское взаимодействие-2016"

Армия и ОПК
4 сентября, 6:32 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Учения пройдут в период с 12 по 19 сентября 2016 года в воздушном пространстве, прибрежной и морской акватории Южно-Китайского моря
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота отправился в порт Чжаньцзян (КНР) на российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие-2016". Об этом сообщил в воскресенье ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.

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"Совместные учения отрядов кораблей ВМФ России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая пройдут в период с 12 по 19 сентября 2016 года в воздушном пространстве, прибрежной и морской акватории Южно-Китайского моря", - сказал Матвеев.

Он добавил, что активная фаза учений состоится 15-19 сентября. "В акватории Южно-Китайского моря стороны отработают совместные действия по обороне кораблей на якорной стоянке, действия по поиску, спасению и конвоированию судов, освобождению захваченного судна, обнаружению и опознаванию целей совместной ПВО", - уточнил руководитель пресс-службы.

Во время учений планируется также нанести совместные ракетно-артиллерийские удары по морским целям. На заключительном этапе запланирована совместная высадка морского и воздушного десантов на условно захваченный остров.

В Китай отправились большие противолодочные корабли (БПК) "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", большой десантный корабль "Пересвет", морской буксир "Алатау" и танкер "Печенга" под командованием контр-адмирала Вадима Кулитя. Такие учения проходят между флотами России и Китая уже в пятый раз, они направлены на укрепление практического сотрудничества флотов двух стран и противостояние различным угрозам в море.

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