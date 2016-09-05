Учебный год из-за паводка с опозданием начинается в ряде районов ПриморьяПроисшествия 5 сентября, 3:17
Второй Восточный экономический форум принес Сахалину около 30 млрд рублейЭкономика и бизнес 5 сентября, 2:47
Военная авиация переброшена в Казахстан для встречи экипажа "Союза ТМА-20М"Армия и ОПК 5 сентября, 2:24
Ассоциация молодежи в Риме оказывает помощь россиянке, потерявшей дочь при землетрясенииОбщество 5 сентября, 2:16
На Темзе в связи с 350-летием Великого пожара сожгли копию Лондона XVII векаОбщество 5 сентября, 2:11
Диписточник в Женеве назвал вопиющим срыв доставки помощи в Алеппо по вине оппозицииМеждународная панорама 5 сентября, 1:46
SpaceX может заплатить $50 млн за потерю спутника при взрыве ракеты Falcon 9Космос 5 сентября, 1:07
Пенс: Клинтон стала самым бесчестным кандидатом в президенты США со времен НиксонаМеждународная панорама 5 сентября, 0:43
В США начинается последний этап предвыборной кампанииМеждународная панорама 5 сентября, 0:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Транспортная авиация Центрального военного округа (ЦВО) перебрасывает средства поиска и спасения в Казахстан для встречи экипажа международного транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-20М". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе округа.
"В поисково-спасательном обеспечении посадки "Союза" принимают участие около 150 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8 со спецоборудованием на борту, три самолета Ан-12 и Ан-26 и 18 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости", - говорится в сообщении ЦВО.
Посадка спускаемого аппарата космического корабля "Союз ТМА-20М" запланирована на 7 сентября 2016 года в 04:15 мск с экипажем длительной экспедиции, в составе которого космонавты Алексей Овчинин, Олег Скрипочка и астронавт NASA Джеффри Уилльямс.
Дежурство по обеспечению посадки космического корабля организовано в центре боевого управления уральского объединения ВВС и ПВО в Екатеринбурге.