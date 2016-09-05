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Военная авиация переброшена в Казахстан для встречи экипажа "Союза ТМА-20М"

Армия и ОПК
5 сентября, 2:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, сентября. /ТАСС
Посадка спускаемого аппарата космического корабля "Союз ТМА-20М" запланирована на 7 сентября 2016 года в 04:15 мск
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© Марина Лысцева/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Транспортная авиация Центрального военного округа (ЦВО) перебрасывает средства поиска и спасения в Казахстан для встречи экипажа международного транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-20М". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе округа.

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"В поисково-спасательном обеспечении посадки "Союза" принимают участие около 150 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8 со спецоборудованием на борту, три самолета Ан-12 и Ан-26 и 18 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости", - говорится в сообщении ЦВО.

Посадка спускаемого аппарата космического корабля "Союз ТМА-20М" запланирована на 7 сентября 2016 года в 04:15 мск с экипажем длительной экспедиции, в составе которого космонавты Алексей Овчинин, Олег Скрипочка и астронавт NASA Джеффри Уилльямс.

Дежурство по обеспечению посадки космического корабля организовано в центре боевого управления уральского объединения ВВС и ПВО в Екатеринбурге.

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