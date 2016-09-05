Военнослужащие ТОФ оказали помощь жителям села в Приморье, пострадавшего от тайфуна

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) оказали помощь жителям населенного пункта Кроуновка в Приморье, пострадавшего от последствий тайфуна "Лайонрок". Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"За минувшие сутки перевезено 214 человек (всего 791), 7 единиц (всего 18 единиц) гражданской техники, доставлено 3,2 тонны (всего 10,9 т) бутилированной воды и 10,8 тонн (всего 32,3 т) продовольствия", - говорится в сообщении.

Для резервного обеспечения питьевой водой развернута и функционирует войсковая фильтровальная станция производительностью 25 куб. м в сутки, возобновлено водоснабжение села Николаевка, осуществлены работы по расчистке русла реки Водопадная.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено свыше 3678 домов в 13 муниципальных образованиях, 5037 придомовых территорий.