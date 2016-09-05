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Новейшее спасательное судно "Игорь Белоусов" прибыло во Владивосток

Армия и ОПК
5 сентября, 7:08 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Судно вошло в состав службы поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Новейшее океанское спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов", построенное на "Адмиралтейских верфях", прибыло к месту постоянной дислокации во Владивосток из города Балтийска, сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"Судно "Игорь Белоусов" под командованием капитана 3 ранга Алексея Неходцева вышло из главной базы Балтийского флота города Балтийска к месту постоянной дислокации на Тихоокеанский флот 1 июня. За время межфлотского перехода тихоокеанцы прошли более 14 тысяч морских миль и совершили деловые заходы в порты Лиссабон, Оран, Лимассол, Салала, Коломбо, Вишакхапатнам, Чанги и Камрань", - сообщил Матвеев.

По его словам, "Игорь Белоусов" вошло в состав службы поисковых и аварийно-спасательных работ флота.

"Игорь Белоусов" - спасательное судно, предназначенное для оказания помощи экипажам аварийных подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, подачи воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и надводные корабли. Кроме того, судно может осуществлять поиск и обследовать аварийные объекты. Водоизмещение судна - 5 тыс. тонн, длина - свыше 100 метров.

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