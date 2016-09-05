Источник: три патрульных корабля проекта 22160 войдут в состав ВМФ РФ в 2017-2018 годах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Военно-морской флот России получит первые три патрульных корабля проекта 22160 в 2017-2018 годах. Об этом сообщил в понедельник журналистам источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Первые три корабля проекта 22160 будут построены и переданы флоту в 2017-2018 годах", - сказал он.

Официальным подтверждением этих данных ТАСС не располагает.

Источник пояснил, что задачей первой тройки кораблей станет "обеспечение действий Черноморского флота в ближней зоне", также они будут выполнять эскортные функции.

Корабли проекта 22160 имеют водоизмещение около 1,3 тысячи тонн. Каждый такой корабль оснащен артиллерийской установкой калибра 57 миллиметров, пулеметами и пусковыми установками для зенитных ракет "Игла", а также несет вертолет. Предусмотрена возможность снабдить корабль дополнительным вооружением.

Головной корабль этого типа, "Василь Быков", был заложен в 2014 году. Ранее сообщалось, что весной 2017 года он должен отправиться на ходовые испытания.