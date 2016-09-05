Источник: вторая тройка кораблей проекта 22160 может получить ракетный комплекс "Калибр"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Вторая тройка патрульных кораблей проекта 22160, строящихся для ВМФ России, может получить на вооружение ударный ракетный комплекс "Калибр". Об этом сообщил в понедельник журналистам источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На вторые три корабля серии возможна установка ракетного комплекса "Калибр", - сказал он.

Официальным подтверждением этих данных ТАСС не располагает. Ранее о перспективах оснащения представителей проекта 22160 "Калибром" сообщали на предприятии-изготовителе - Зеленодольском заводе им. Горького.

Сейчас вооружение патрульных кораблей водоизмещением 1,3 тысячи тонн ограничивается артиллерийской установкой калибра 57 миллиметров, пулеметами, пусковыми установками для зенитных ракет "Игла", также предусмотрена возможность базирования 12-тонного вертолета. Кроме того, при необходимости корабль может быть снабжен дополнительным вооружением.

Зеленодольский завод им. Горького строит для Черноморского флота корабли проекта 22160 с 2014 года. Как сообщалось ранее, они предназначены для охраны территориальных вод, кораблей и судов, патрулирования экономической зоны, пресечения контрабанды и пиратства, оказания помощи пострадавшим.