"Вертолеты России" поставят заказчикам в 2016 году около 200 машин

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") в 2016 году планирует поставить заказчикам около 200 машин, сообщил в интервью ТАСС заместитель гендиректора холдинга по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.
"В этом году планируем поставить заказчикам примерно 200 машин. Портфель заказов холдинга "Вертолеты России" в настоящее время составляет около 500 вертолетов различных типов", - сказал собеседник агентства.
В отчете "Ростеха" за 2015 год указывалось, что в прошлом году "Вертолеты России" поставили заказчикам 212 машин (на 21% меньше, чем за 2014-й). В документе сообщалось также, что портфель холдинга на конец 2015 года составлял 494 машины.
Холдинг "Вертолеты России" создан в 2007 году. В его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Холдинг является единственным разработчиком и производителем вертолетов в РФ. Его доля на мировом рынке составляет 14%.