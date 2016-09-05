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Первая партия Ми-38 для Минобороны России будет состоять из 10-20 машин

Армия и ОПК
5 сентября, 11:42 UTC+3 МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
"В течение 2016-2017 годов планируется подписание соответствующего соглашения на поставку", - пояснил собеседник агентства
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Ми-38

Ми-38

© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны России в первой партии получит 10-20 доработанных многоцелевых вертолетов Ми-38, контракт может быть подписан в 2016 или 2017 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.

"Относительно количества и технического облика вертолетов можно сказать, что "лидерная" партия составит от 10 до 20 вертолетов в техническом исполнении, в основе которого лежит серийный вертолет Ми-38 с достаточно серьезной его доработкой под требования Минобороны России", - сказал Щербинин.

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По его словам, идут активные консультации с Минобороны по определению облика машины и количества вертолетов этого класса, которые могут быть поставлены Воздушно-космическим силам.

"В течение 2016-2017 годов планируется подписание соответствующего соглашения на поставку. Точная дата зависит от решения военного ведомства. Мы готовы к этому в любое время", - пояснил собеседник агентства.

Ранее холдинг "Вертолеты России" объявил, что Минобороны станет первым заказчиком Ми-38, причем решение о порядке и сроках поступления новых машин в войска уже принято. Тогда же заместитель министра обороны России Юрий Борисов сообщал, что контракт на поставку Ми-38 может быть заключен в 2017 году. Ожидается, что серийные поставки новых машин начнутся в 2018 году.

Ми-38 - многоцелевой вертолет, который может использоваться для перевозки пассажиров и грузов, в качестве поисково-спасательного, как летающий госпиталь. Эта машина занимает нишу между представителями семейства Ми-8/17 и тяжелыми Ми-26. Грузоподъемность Ми-38 составляет пять-шесть тонн, вертолет может перевозить до 30 человек.

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