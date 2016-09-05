Четыре палубных "Аллигатора" начнут испытания до конца 2016 года

Александр Щербинин: технический облик перспективного морского вертолета уже сформированПерейти в раздел Интервью
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) до конца года отправит на испытания еще четыре опытных корабельных вертолета Ка-52К, сообщил в интервью ТАСС заместитель гендиректора холдинга по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.
"Испытания идут с 2015 года. До конца этого года к ним будут подключены четыре опытных образца", - сказал собеседник агентства.
Ка-52К - палубный вариант боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор", изначально предназначавшийся для кораблей типа "Мистраль". Уже в этом году он должен войти в состав авиагруппы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
Источник: "Адмирал Кузнецов" дооборудуют для применения новых самолетов до конца сентября