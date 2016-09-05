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На юге России начались учения "Кавказ-2016" с участием 12,5 тыс. военных

Армия и ОПК
5 сентября, 11:51 UTC+3
В Минобороны рассказали, что одной из особенностей маневров "Кавказ-2016" станут "испытания новых видов вооружения, военной техники и систем управления"
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Стратегические командно- штабные учения "Кавказ-2016" с участием около 12,5 тыс. военнослужащих начались сегодня на территории Южного военного округа, в ходе них планируется провести испытания новых видов оружия и техники. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства обороны России.

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"Учение "Кавказ-2016" является завершающим этапом проведения комплекса командно-штабных, специальных учений, тренировок органов военного управления, внезапных проверок боевой готовности войск (сил) в 2016 году и пройдет на полигонах Южного военного округа, акваториях Черного и Каспийского морей с 5 по 10 сентября", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в ТАСС.

"В учении принимают участие около 12,5 тыс. военнослужащих, авиация, боевая техника и корабли", - уточнили в пресс-службе.

Испытания новых видов вооружения

В Минобороны рассказали, что одной из особенностей маневров "Кавказ-2016" станут "испытания новых видов вооружения, военной техники и систем управления".

Кроме того, в рамках учений планируется организовать работу пунктов управления всех уровней с использованием новейших средств автоматизации, отработать на практике мероприятия мобилизационной готовности и ведения территориальной обороны, широко применять авиацию и силы Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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В пресс-службе напомнили, что в рамках подготовки к учениям "Кавказ-2016" в августе прошли 12 специальных учений по обеспечению войск. Кроме того, с 25 по 31 августа в Вооруженных силах прошла внезапная проверка боеготовности, в которой участвовали силы Южного, Западного и Центрального военных округов, Северный флот, Воздушно- космические силы и Воздушно-десантные войска.

В 2015 году Вооруженные силы России провели стратегические учения "Центр-2015". В них участвовали около 95 тысяч военнослужащих, до 170 самолетов, 20 кораблей.

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