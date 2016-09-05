Атомный крейсер и субмарину откроют для посещения на Северном флоте в рамках "Армии-2016"

МУРМАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Северный флот в рамках форума "Армия-2016" представит в Мурманской области выставки современной и исторической военной техники, а также откроет для посещения четыре корабля, в том числе тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Международный военно-технический форум "Армия-2016" пройдет с 6 по 11 сентября в подмосковном парке "Патриот". На Северном флоте пройдут демонстрационные показы вооружения и техники.

"Масштабные выставочные и демонстрационные программы, динамические показы состоятся в городах Мурманск, Североморск, военном городке Сафоново и на аэродроме Североморск-3. Будут представлены более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники", - рассказали в пресс-службе.

Более 30 единиц техники сухопутных и береговых войск покажут на площадке в поселке Сафоново на территории музея Военно-воздушных сил флота. Здесь представят береговой противокорабельный ракетный комплекс "Бастион", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82, основной боевой танк Т-72, лыжно-гусеничный снегоход ТТМ "Беркут-2" с закрытой кабиной, беспилотные летательные аппараты и другую технику. Кроме того, планируется провести динамический показ боевых возможностей беспилотников и мобильных дистанционно управляемых боевых платформ.

На другой площадке в Сафоново в течение шести дней объединение ВВС и ПВО Северного флота продемонстрирует пусковые установки зенитных ракетных систем С-300 и С-400, радиолокатор подсвета цели и наведения ракет С-300, РЛС "Каста", вертолеты Ка-27, Ка-29, Ми-8.

На главной базе флота в Североморске будет представлена выставка ракетно-артиллерийского вооружения. Для посещения будут открыты корабли и подводная лодка Северного флота: тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", эсминец "Адмирал Ушаков", большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Кондопога", дизель-электрическая подводная лодка "Липецк", большой гидрографический катер "БГК 2148".

С борта водолазного судна "ВМ-227" продемонстрируют спуски при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Обзор ПРО". Кроме того, киллекторное судно КИЛ-143 проведет показательные учения по оказанию помощи аварийной подлодке, лежащей на грунте.