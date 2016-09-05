Комплекс водолазной подготовки для танкистов заработал на Балтийском флоте

СМИ: президент Филиппин объявил в стране чрезвычайное положениеМеждународная панорама 5 сентября, 15:42
Фонд Кадырова обеспечил жильем девять молодых семей, работающих в сфере культурыВ стране 5 сентября, 15:35
The Show Must Go On: факты и легенды из жизни Фредди МеркьюриКультура 5 сентября, 15:27
Овечкин занимается в одном звене с Кучеровым на тренировке сборной РоссииСпорт 5 сентября, 15:24
Мороженое для Си Цзиньпина и трап для Обамы: чем запомнился саммит G20Международная панорама 5 сентября, 15:22
ВТБ подал иск на $82 млн к замгендиректора завода "Красный октябрь" по делу о растратеПроисшествия 5 сентября, 15:18
Обама: США не снимут санкции в отношении РФ до выполнения минских соглашенийМеждународная панорама 5 сентября, 15:04
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефтьЭкономика и бизнес 5 сентября, 15:03
Норвежская научная Премия Фреда Кавли. ДосьеБиографии и справки 5 сентября, 15:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Современный комплекс легководолазной подготовки для танкистов введен в строй на Балтийском флоте, сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.
"Специальный комплекс легководолазной подготовки для экипажей танков создан на базе мотострелкового соединения береговых войск Балтийского флота в городе Советск Калининградской области", - сказал он.
По его словам, инженерное сооружение состоит из бассейна общей площадью почти 200 квадратных метров и глубиной более 5 метров. Комплекс оборудован лестницами, специальными дорожками с разметками, тросами для перемещения под водой и танковыми крюками, имитирующими корму затонувшего танка. Как отметил представитель флота, учебный комплекс позволит танкистам береговых войск флота отрабатывать навыки водолазной подготовки на месте дислокации.