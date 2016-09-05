Комплекс водолазной подготовки для танкистов заработал на Балтийском флоте

КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Современный комплекс легководолазной подготовки для танкистов введен в строй на Балтийском флоте, сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.

"Специальный комплекс легководолазной подготовки для экипажей танков создан на базе мотострелкового соединения береговых войск Балтийского флота в городе Советск Калининградской области", - сказал он.

По его словам, инженерное сооружение состоит из бассейна общей площадью почти 200 квадратных метров и глубиной более 5 метров. Комплекс оборудован лестницами, специальными дорожками с разметками, тросами для перемещения под водой и танковыми крюками, имитирующими корму затонувшего танка. Как отметил представитель флота, учебный комплекс позволит танкистам береговых войск флота отрабатывать навыки водолазной подготовки на месте дислокации.