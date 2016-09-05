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Памятник маршалу Жукову открыли в парке "Патриот" в Подмосковье

Армия и ОПК
5 сентября, 15:37 UTC+3 КУБИНКА КУБИНКА 5, сентября. /ТАСС
Это первый из памятников полководцам, которые планируется установить на территории парка
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КУБИНКА, 5 сентября. /ТАСС/. Памятник маршалу Георгию Жукову открыли в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" в подмосковной Кубинке.

"Символично, что памятник величайшему человеку, маршалу Жукову открыт в год 120-летия со дня его рождения и открыт именно здесь", - сказал на торжественной церемонии замглавкома Сухопутных войск генерал-лейтенант Владимир Лизвинский .

Он отметил, что это первый из памятников полководцам, которые планируется установить на территории парка.

Дочь маршала Эра Жукова назвала сегодняшнее событие очень важным для семьи военачальника. "Нельзя не вспомнить, что именно здесь, в Москве, был остановлен враг, и наши доблестные войска сумели перейти в контрнаступление. Не мне рассказывать, сколько было геройства, трагедий, неудач. Установка таких памятников нашим военачальникам, памятных досок и знаков имеет большое значение, мы не имеем права забывать их геройских поступков", - сказала Жукова.

Скульптура создавалась полгода. Маршал изображен во время парада Победы 1945 года. Изваяние выполнено из бронзы. Ее высота составляет 2,2 м, а масса - около 400 кг.

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