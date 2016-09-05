Семь Су-27 перебазировались из Карелии в Адыгею в рамках учений "Кавказ-2016"

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ВОРОНЕЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Экипажи семи истребителей Су-27 Западного военного округа перебазировались из Карелии на оперативный аэродром Южного военного округа (ЮВО) в Адыгее в рамках стартовавших сегодня учений "Кавказ-2016". Об этом сообщил начальник пресс-службы округа Игорь Мугинов.
"Семь истребителей менее чем за два часа совершили перелет на расстояние свыше 1,5 тыс. км без дозаправки в воздухе. На авиационных полигонах ЮВО летчики отработают вопросы отражения массированного ракетно-авиационного удара, ведения маневренных воздушных боев, преодоления системы ПВО условного противника и уничтожение воздушных целей управляемыми ракетами класса "воздух-воздух", а также в целом освоение воздушного пространства юга", - сказал Мугинов.
Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2016" с участием около 12,5 тысячи военнослужащих начались на территории Южного военного округа. Они пройдут на полигонах ЮВО, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Завершатся учения 10 сентября.