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Около 10 кораблей, катеров и судов Каспийской флотилии примут участие в учениях "Кавказ"

Армия и ОПК
5 сентября, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Корабельные соединения, подразделения морской пехоты и органы военного управления Каспийской флотилии уже прибыли в назначенные районы рассредоточения
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Около 10 кораблей, катеров и судов обеспечения Каспийской флотилии уничтожат корабельные группировки условного противника и ликвидируют "террористов" в рамках учений "Кавказ-2016". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Южного военного округа.

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"Ударные группы в составе около 10 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения отработают учебно-боевые задачи по поражению корабельных группировок условного противника, защите судоходства, объектов нефте- и газодобывающей промышленности и уничтожении незаконных вооруженных формирований", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в округе, корабельные соединения, подразделения морской пехоты и органы военного управления Каспийской флотилии уже прибыли в назначенные районы рассредоточения.

Экипажи также отработают охрану и оборону внутренних водных путей в прибрежной зоне Каспийского моря, в частности, они освободят захваченные "террористами" суда. В свою очередь, морские пехотинцы блокируют и уничтожат условного противника.

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2016" с участием около 12,5 тысячи военнослужащих начались в понедельник на территории Южного военного округа. Они пройдут на полигонах ЮВО, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Завершатся учения 10 сентября.

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