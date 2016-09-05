Ударная группа Балтфлота уничтожила отряд боевых кораблей и авиацию условного противника

КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Корабельная ударная группа Балтийского флота (БФ) в составе малого ракетного корабля "Гейзер" и ракетных катеров "Моршанск" и "Кузнецк" в ходе учений уничтожила отряд боевых кораблей и авиацию условного противника, сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"Экипажи малого ракетного корабля "Гейзер", ракетных катеров "Моршанск" и "Кузнецк" нанесли удар по боевым кораблям "противника" из 76- и 30-миллиметровых артиллерийских комплексов", - сказал Мартов.

В качестве кораблей "неприятеля" использовались буксируемые щиты.

Экипажи также провели стрельбы по воздушным целям. Их изображали светящие авиационные бомбы САБ-250, которые ставил фронтовой бомбардировщик Су-24 морской авиации флота.

"Все мишени были успешно поражены, средства объективного контроля подтвердили выполнение поставленных задач", - отметил Мартов.