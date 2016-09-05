Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ударная группа Балтфлота уничтожила отряд боевых кораблей и авиацию условного противника

Армия и ОПК
5 сентября, 16:40 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Владимир Нуякшев
Экипажи малого ракетного корабля "Гейзер", ракетных катеров "Моршанск" и "Кузнецк" нанесли удар по боевым кораблям "противника" из 76- и 30-миллиметровых артиллерийских комплексов
Материал из 1 страницы
Малый ракетный корабль "Гейзер"

Малый ракетный корабль "Гейзер"

© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Корабельная ударная группа Балтийского флота (БФ) в составе малого ракетного корабля "Гейзер" и ракетных катеров "Моршанск" и "Кузнецк" в ходе учений уничтожила отряд боевых кораблей и авиацию условного противника, сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"Экипажи малого ракетного корабля "Гейзер", ракетных катеров "Моршанск" и "Кузнецк" нанесли удар по боевым кораблям "противника" из 76- и 30-миллиметровых артиллерийских комплексов", - сказал Мартов.

В качестве кораблей "неприятеля" использовались буксируемые щиты.

Экипажи также провели стрельбы по воздушным целям. Их изображали светящие авиационные бомбы САБ-250, которые ставил фронтовой бомбардировщик Су-24 морской авиации флота.

"Все мишени были успешно поражены, средства объективного контроля подтвердили выполнение поставленных задач", - отметил Мартов.

Смотрите также
Какие учения ожидают российскую армию в 2016 году

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обама: США не снимут санкции в отношении РФ до выполнения минских соглашений
2
"Саммит с душой": итоги пресс-конференции Владимира Путина
3
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть
4
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
5
Путин: РФ поддерживает позицию КНР в споре по островам в Южно-Китайском море
6
Дебютант КХЛ китайский "Куньлунь" выиграл второй матч подряд в регулярном чемпионате
7
Источник: несколько высокопоставленных офицеров полиции задержаны в Дагестане
Темы дня
Реклама