Ударная группа Балтфлота уничтожила отряд боевых кораблей и авиацию условного противника

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КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Корабельная ударная группа Балтийского флота (БФ) в составе малого ракетного корабля "Гейзер" и ракетных катеров "Моршанск" и "Кузнецк" в ходе учений уничтожила отряд боевых кораблей и авиацию условного противника, сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.
"Экипажи малого ракетного корабля "Гейзер", ракетных катеров "Моршанск" и "Кузнецк" нанесли удар по боевым кораблям "противника" из 76- и 30-миллиметровых артиллерийских комплексов", - сказал Мартов.
В качестве кораблей "неприятеля" использовались буксируемые щиты.
Экипажи также провели стрельбы по воздушным целям. Их изображали светящие авиационные бомбы САБ-250, которые ставил фронтовой бомбардировщик Су-24 морской авиации флота.
"Все мишени были успешно поражены, средства объективного контроля подтвердили выполнение поставленных задач", - отметил Мартов.