С начала 2013 г. на территории граничащих с РФ европейских стран, а также в международных водах Балтийского и Черного морей было проведено более 40 крупных международных военных учений стран – участниц НАТО и его партнеров.

В 2013 г. состоялось 10 подобных учений, в 2014 г. – 13, в 2015 г. – 11 и в январе-июле 2016 г. – 11. Большая часть этих учений организуется и координируется Европейским командованием Вооруженных сил США, командующий которым одновременно является верховным главнокомандующим объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе.

НАТО

2013

15-26 апреля – Summer Shield X ("Саммер шилд – 10"). Латвия. 450 военнослужащих из Латвии, США и Эстонии, наблюдатели из Литвы.

16-17 апреля – Baltic Region Training Event XIV (тренировка ВВС НАТО в регионе Балтийского моря), участвовали 6 стран.

2-20 мая – Spring Storm 2013 ("Спринг сторм"). Эстония, 4 тыс. военнослужащих из 6 стран.

3-14 июня – Saber Strike 2013 ("Сэйбр страйк"). Эстония, Латвия, Литва, более 2 тыс. военнослужащих из 14 стран.

4-5 июня – Baltic Region Training Event XV. Участвовали 6 стран.

8-19 июля – Rapid Trident ("Рэпид трайдент"). Украина, 1300 военнослужащих из 17 стран.

7-10 июля – BALTOPS 2013 ("Балтопс"). Балтийское море, участвовали военные моряки 13 стран.

8-20 июля – Sea Breeze 2013 ("Си бриз"). Черное море, участвовали военные моряки 10 стран.

8-9 октября – Baltic Region Training Event XVI. Участвовали 6 стран.

2-9 ноября – Steadfast Jazz 2013 ("Стэдфаст джаз"). Польша, Латвия, Литва, Эстония. 6 тыс. военнослужащих из 25 стран.

2014

1-2 апреля – Baltic Region Training Event 17. Участвовали 7 стран.

7-17 апреля – Summer Shield XI. Латвия, 600 военнослужащих из Латвии, США и Эстонии, наблюдатели из Литвы.

5-23 мая – Spring Storm 2014 (Steadfast Javelin I, "Стэдфаст джавелин"). Эстония, около 6 тыс. военнослужащих из семи стран НАТО.

27-28 мая – Baltic Region Training Event 18. Участвовали 9 стран.

6-21 июня – BALTOPS 2014. Балтийское море, участвовали военные моряки 13 стран.

8-20 июня – Saber Strike 2014. Польша, Эстония, Латвия, Литва, 4700 военнослужащих из 10 стран.

2-8 сентября – Steadfast Javelin II. Германия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, 2 тыс. военнослужащих из 10 стран.

8-11 сентября – Sea Breeze 2014. Черное море, участвовали военные моряки из 7 стран.

15-26 сентября – Rapid Trident. Украина, 1200 военнослужащих из 15 стран.

29 сентября – 6 октября – Silver Arrow 2014 ("Силвер эрроу"). Латвия, 2,1 тыс. военнослужащих из 6 стран.

30 сентября – 1 октября – Baltic Region Training Event 19, участвовали 7 стран.

1-3 октября – Anakonda 2014 ("Анаконда"). Польша, свыше 13 тыс. военнослужащих из 10 стран.

2-14 ноября – Iron Sword ("Айрон суорд"). Литва, 2,5 тыс. военнослужащих из 9 стран.

2015

21-22 апреля – Baltic Region Training Event 20. Участвовали 12 стран.

22-31 марта – Summer Shield XII. Латвия. 1100 военнослужащих из 6 стран.

4-15 мая – Siil 2015 (с эст. "Ёж-2015"). Эстония, 13 тыс. военнослужащих из 7 стран.

11-25 мая – Noble Partner 2015 ("Ноубл партнер"). Грузия, более 600 военнослужащих из Грузии и США.

2-3 июня – Baltic Region Training Event 21. Участвовали 10 стран.

5-20 июня – BALTOPS 2015. Балтийское море, 5 тыс. военных моряков из 15 стран.

8-19 июня – Saber Strike. Польша, Эстония, Латвия, Литва, 6 тыс. военнослужащих из 13 стран.

20-31 июля – Saber Guardian ("Сэйбр гардиан")/Rapid Trident. Украина, 1800 военнослужащих из 18 стран.

19 августа – 13 сентября – Swift Response 2015 ("Свифт респонс"). Переброска воздушного десанта в Германию и Болгарию. Более 5 тыс. военнослужащих из 11 стран.

31 августа – 12 сентября – Sea Breeze 2015. Черное море, 2,5 тыс. военных моряков Украины, США и др. стран.

29-30 сентября – Baltic Region Training Event 22. Участвовали 10 стран.

2016

19-20 апреля – Ramstein Alloy 1 ("Рамштайн эллой", тренировка ВВС НАТО в регионе Балтийского моря), участвовали 10 стран.

2-20 мая – Spring Storm 2016. Эстония, 6 тыс. военнослужащих из 10 стран.

11-26 мая – Noble Partner 16. Грузия, 1300 военнослужащих из Грузии, США и Великобритании.

17-17 мая – Brilliant Jump ("Бриллиант джамп"). Польша, 2500 военнослужащих четырех стран.

27 мая – 26 июня – Swift Response. Переброска воздушного десанта в Польшу. Более 5 тыс. военнослужащих 10 стран.

27 мая – 22 июня – Saber Strike 2016. Польша, Эстония, Латвия, Литва, 10 тыс. военнослужащих из 13 стран.

3-18 июня – BALTOPS 2016. Балтийское море, более 6 тыс. военных моряков из 17 стран.

6-8 июня – Ramstein Alloy 2. Участвовали 7 стран.

7-17 июня – Anakonda 2016. Польша. 31 тыс. военнослужащих 24 стран.

27 июня – 8 июля – Rapid Trident. Украина, 2 тыс. военнослужащих из 13 стран.

8-17 июля – Sea Breeze 2016. Черное море. 1700 военнослужащих из 6 стран.

Данные ТАСС-ДОСЬЕ подготовлены по июль 2016 г.

РОССИЯ

2013

11-15 мая в акваториях Баренцева и Норвежского морей проходило совместное российско-норвежское учение "Помор-2013". От ВМФ России в нем принимал участие большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков".

5-6 июня – совместное российско-норвежское военно-морское учение "Баренц-2013" по отработке вопросов поиска и спасения людей, терпящих бедствие на море. От Северного флота России на учение привлекались спасательно-буксирное судно СБ-523, самолет Ил-38 и вертолет Ми-8.

20-26 сентября – совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2013". На территории РФ войска отрабатывали совместные боевые действия на полигонах Хмелевка и Правдинский в Калининградской обл., а на территории Белоруссии – на полигонах Брестский, Гожский и Обуз-Лесновский. Всего на территории РФ в учении приняли участие около 9,4 тыс. российских военнослужащих, а также более 200 белорусских военнослужащих. Было задействовано около 180 единиц боевой техники, из них 10 танков, около 40 самолетов и до 10 кораблей Балтийского флота ВМФ РФ.

2014

26 февраля – 3 марта прошла внезапная комплексная проверка боевой готовности и оперативно-тактическое учение войск Западного военного округа, 2-й армии Центрального военного округа, командований войск Воздушно-космической обороны, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. В них приняли участие около 150 тыс. военнослужащих, более 1200 единиц военной техники, до 90 самолетов, свыше 120 вертолетов, до 880 танков и до 80 кораблей и судов. 3 марта за ходом двустороннего тактического учения с 138-й отдельной мотострелковой бригадой 6-й армии ЗВО и 104-м десантно-штурмовым полком 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ на общевойсковом полигоне Кирилловский наблюдал Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

22 мая на Северном флоте ВМФ РФ проведена внезапная проверка боеготовности противолодочных сил морской авиации. Действия по внезапным вводным заданиям отработали экипажи 4 противолодочных самолетов Ил-38 и Ту-142 морской авиации СФ. К учению также привлекались 3 сверхзвуковых всепогодных истребителя-перехватчика МиГ-31 авиабазы 1-го командования ВВС и ПВО, осуществлявших прикрытие противолодочных сил в районе выполнения задач.

Июнь – учения группировки войск (сил) на Калининградском операционном направлении. Проходили одновременно с учениями НАТО Saber Strike 2014 и BALTOPS 2014. По данным Минобороны РФ, количество привлекавшихся к учениям в Калининградской обл. сил и средств было сопоставимо с количеством личного состава, вооружения и военной техники, задействованных в приграничных учениях, проводившихся странами НАТО.

2015

16-21 марта – внезапная проверка боеготовности Северного флота ВМФ РФ, отдельных соединений Западного военного округа и Воздушно-десантных войск. К проверке были привлечены 38 тыс. военнослужащих, 3360 единиц вооружения и военной техники, 41 боевой корабль, 15 подлодок, 110 самолетов и вертолетов. Основной задачей внезапной проверки боеготовности стала оценка способностей сил (войск) Северного флота выполнить задачи по обеспечению военной безопасности РФ в Арктическом регионе.

23-28 августа на полигоне Струги Красные и аэродроме Кресты в Псковской обл. проводилось совместное учение Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие". В нем участвовало 2 тыс. военнослужащих национальных воинских контингентов вооруженных сил России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, было задействовано свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также до 40 самолетов и вертолетов.

10-16 сентября на военных полигонах Западного военного округа Кирилловский (Ленинградская обл.) и Струги Красные (Псковская обл.) прошло российско-белорусское оперативное учение "Щит Союза – 2015". В ходе активной фазы учения более 8 тыс. военнослужащих обоих государств отработали задачи по ведению совместной маневренной обороны с переходом в контрнаступление. Было задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники, около 80 боевых самолетов и вертолетов.

29 октября – внезапная проверка боеготовности морской авиации Черноморского флота. Было задействовано 15 самолетов и вертолетов, которые в течение дня выполнили более 20 вылетов.

29 октября – 5 ноября – внезапная проверка боевой готовности соединений морской авиации и ПВО Балтийского флота ВМФ РФ.

2016

8-12 февраля – внезапная проверка готовности войск ЮВО и системы управления войсками ЦВО. Проводилась на территории ЮВО и ЦВО, в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего в маневрах в границах ЮВО принимали участие до 8,5 тыс. военнослужащих, было задействовано 900 единиц военной техники, 50 боевых кораблей и судов, до 200 самолетов и вертолетов.

14-22 июня – внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности органов военного управления и отдельных баз хранения вооружения и военной техники всех военных округов. ​

16-19 августа – учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие" в Псковской области. В маневрах приняли участие около 6 тыс. военных, более 50 самолетов и вертолетов.

25-31 августа – внезапная проверка боеготовности ВС РФ. Участвовали войска Южного, Центрального и Западного военных округов, а также Северный флот, Черноморский флот и Каспийская флотилия, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска.