На полигонах России и Белоруссии начались совместные стратегические учения "Запад-2017". В них принимают участие около 12 700 военнослужащих (в том числе примерно 10 200 на территории Белоруссии) и задействовано около 680 единиц боевой техники. Эти маневры уже вызвали бурную реакцию на Западе, но при этом европейские страны очень часто проводят подобные учебно-боевые мероприятия в приграничных районах.

С начала 2013 года на территории граничащих с РФ европейских стран, а также в международных водах Балтийского и Черного морей было проведено более 50 крупных международных военных учений стран — участниц НАТО и его партнеров. Большая часть этих учений организуется и координируется Европейским командованием Вооруженных сил США, командующий которым одновременно является верховным главнокомандующим объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе.

По словам командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Андрея Картаполова, количество мероприятий оперативной и боевой подготовки у российских границ постоянно растет. В числе участников таких маневров "не только представители блока НАТО, но и нейтральных Финляндии, Швеции, Молдавии и даже Украины". В конце сентября Варшава намерена провести маневры "Драгун" с привлечением 17 000 человек и 3500 единиц боевой техники, в том числе запланировано участие дислоцированной в республике бронетанковой бригады США.

На данный момент в акватории Балтийского моря проходят учения Aurorа 2017, к которым привлечены порядка 19 000 шведских, французских, норвежских, финских, эстонских и литовских военнослужащих, а также 1435 солдат из США.

2013

15–26 апреля — Summer Shield 10. Латвия. 450 военнослужащих из Латвии, США и Эстонии, наблюдатели из Литвы.

16–17 апреля — Baltic Region Training Event XIV (тренировка ВВС НАТО в регионе Балтийского моря), участвовали 6 стран.

2–20 мая — Spring Storm 2013. Эстония, 4000 военнослужащих из 6 стран.

3–14 июня — Saber Strike 2013. Эстония, Латвия, Литва, более 2000 военнослужащих из 14 стран.

4–5 июня — Baltic Region Training Event XV. Участвовали 6 стран.

8–19 июля — Rapid Trident. Украина, 1300 военнослужащих из 17 стран.

Развернуть Польские военные во время учений НАТО Steadfast Jazz 2013 © EPA/JAKUB KACZMARCZYK Польские военные во время учений НАТО Steadfast Jazz 2013 © EPA/JAKUB KACZMARCZYK

7–10 июля — BALTOPS 2013. Балтийское море, участвовали военные моряки 13 стран.

8–20 июля— Sea Breeze 2013. Черное море, участвовали военные моряки 10 стран.

8–9 октября — Baltic Region Training Event XVI. Участвовали 6 стран.

2–9 ноября — Steadfast Jazz 2013. Польша, Латвия, Литва, Эстония. 6000 военнослужащих из 25 стран.

2014

1–2 апреля — Baltic Region Training Event 17. Участвовали 7 стран.

7–17 апреля — Summer Shield XI. Латвия, 600 военнослужащих из Латвии, США и Эстонии, наблюдатели из Литвы.

5–23 мая — Spring Storm 2014 (Steadfast Javelin I). Эстония, около 6000 военнослужащих из 7 стран НАТО.

27–28 мая — Baltic Region Training Event 18. Участвовали 9 стран.

6–21 июня — BALTOPS 2014. Балтийское море, участвовали военные моряки 13 стран.

8–20 июня — Saber Strike 2014. Польша, Эстония, Латвия, Литва, 4700 военнослужащих из 10 стран.

Развернуть Американские парашютисты на учениях Sabre Strike 2014 в Германии © EPA/Sgt. Christina Dion Американские парашютисты на учениях Sabre Strike 2014 в Германии © EPA/Sgt. Christina Dion

2–8 сентября — Steadfast Javelin II. Германия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, 2000 военнослужащих из 10 стран.

8–11 сентября — Sea Breeze 2014. Черное море, участвовали военные моряки из 7 стран.

15–26 сентября — Rapid Trident. Украина, 1200 военнослужащих из 15 стран.

29 сентября — 6 октября — Silver Arrow 2014. Латвия, 2100 военнослужащих из 6 стран.

30 сентября — 1 октября — Baltic Region Training Event 19, участвовали 7 стран.

1–3 октября — Anakonda 2014. Польша, свыше 13 000 военнослужащих из 10 стран.

2–14 ноября — Iron Sword. Литва, 2500 военнослужащих из 9 стран.

2015

21—22 апреля — Baltic Region Training Event 20. Участвовали 12 стран.

22–31 марта — Summer Shield XII. Латвия. 1100 военнослужащих из 6 стран.

4–15 мая — Siil 2015. Эстония, 13 000 военнослужащих из 7 стран.

11–25 мая — Noble Partner 2015. Грузия, более 600 военнослужащих из Грузии и США.

2–3 июня — Baltic Region Training Event 21. Участвовали 10 стран.

Развернуть Десантирование американских военных на учениях Swift Response 2015 на востоке Румынии © AP Photo/Vadim Ghirda Десантирование американских военных на учениях Swift Response 2015 на востоке Румынии © AP Photo/Vadim Ghirda

5–20 июня — BALTOPS 2015. Балтийское море, 5000 военных моряков из 15 стран.

8–19 июня — Saber Strike. Польша, Эстония, Латвия, Литва, 6000 военнослужащих из 13 стран.

20–31 июля — Saber Guardian/Rapid Trident. Украина, 1800 военнослужащих из 18 стран.

19 августа — 13 сентября — Swift Response 2015. Переброска воздушного десанта в Германию и Болгарию. Более 5000 военнослужащих из 11 стран.

31 августа — 12 сентября — Sea Breeze 2015. Черное море, 2500 военных моряков Украины, США и др. стран.

29–30 сентября — Baltic Region Training Event 22. Участвовали 10 стран.

2016

19–20 апреля — Ramstein Alloy 1 (тренировка ВВС НАТО в регионе Балтийского моря), участвовали 10 стран.

2–20 мая — Spring Storm 2016. Эстония, 6000 военнослужащих из 10 стран.

11–26 мая — Noble Partner 16. Грузия, 1300 военнослужащих из Грузии, США и Великобритании.

17–17 мая — Brilliant Jump. Польша, 2500 военнослужащих 4 стран.

Развернуть Американские военные на танке M1A2 Abrams во время учений Noble Partner 16 в Грузии © EPA/ZURAB KURTSIKIDZE Американские военные на танке M1A2 Abrams во время учений Noble Partner 16 в Грузии © EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

27 мая — 26 июня — Swift Response. Переброска воздушного десанта в Польшу. Более 5000 военнослужащих 10 стран.

27 мая — 22 июня — Saber Strike 2016. Польша, Эстония, Латвия, Литва, 10 000 военнослужащих из 13 стран.

3–18 июня — BALTOPS 2016. Балтийское море, более 6000 военных моряков из 17 стран.

6–8 июня — Ramstein Alloy 2. Участвовали 7 стран.

7–17 июня — Anakonda 2016. Польша. 31 000 военнослужащих 24 стран.

27 июня — 8 июля — Rapid Trident. Украина, 2000 военнослужащих из 13 стран.

8–17 июля — Sea Breeze 2016. Черное море. 1700 военнослужащих из шести стран.

17–31 октября — Silver Arrow 2016, Латвия. 3000 военнослужащих из 10 стран — членов НАТО.

2017

6–14 марта — Joint Viking 2017, Норвегия. 8000 военнослужащих страны, а также 700 американских и британских солдат и офицеров.

17–30 апреля — Summer Shield XIV, Латвия. 1200 военных из 10 стран НАТО (помимо самой Латвии это Болгария, Германия, Канада, Литва, Люксембург, Румыния, Словакия, США, Эстония), а также из Швеции, которая входит в программу альянса "Партнерство ради мира".

22 мая — 6 июня, Steadfast Cobalt 2017, Литва. 1000 военнослужащих из 24 стран — членов НАТО.

Развернуть Военные пересекают понтонный мост на учениях Iron Wolf в Литве © EPA/VALDA KALNINA Военные пересекают понтонный мост на учениях Iron Wolf в Литве © EPA/VALDA KALNINA

3–15 июня — Saber Strike 2017, Латвия. Свыше 2000 военнослужащих из 8 стран НАТО: Италии, Норвегии, Латвии, Литвы, Великобритании, Польши, Словакии и США.

12–23 июня — Iron Wolf, Литва. Более 5000 человек. Помимо литовских военнослужащих приняли участие солдаты и офицеры из 9 стран НАТО: Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, США и Хорватии.

11–22 июля — Tobruq Legacy 2017, Литва. Около 500 военнослужащих подразделений противовоздушной обороны стран НАТО: Великобритании, США, Литвы, Латвии и Польши.

30 июля — 12 августа — Noble Partner 2017, Грузия. 3000 военнослужащих из 8 стран — членов альянса и их партнеров.

18–31 августа — Open Spirit 2017, территориальные воды Латвии. 15 кораблей и 5 команд водолазов из 10 стран НАТО: Бельгии, Канады, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Великобритании.

3–12 сентября — Agile Spirit 2017, Грузия. Свыше 1500 человек. Помимо грузинских и американских военных, участвовали представители Украины, Болгарии, Румынии, Латвии и Азербайджана.

8–23 сентября — Rapid Trident 2017, Украина. Более 2500 солдат и офицеров из 14 стран: Болгарии, Великобритании, Грузии, Италии, Канады, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, США, Турции, Украины, Эстонии.

2013

11–15 мая в акваториях Баренцева и Норвежского морей проходило совместное российско-норвежское учение "Помор". От ВМФ России в нем принимал участие большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков".

5–6 июня — совместное российско-норвежское военно-морское учение "Баренц" по отработке вопросов поиска и спасения людей, терпящих бедствие на море. От Северного флота привлекались спасательно-буксирное судно СБ-523, самолет Ил-38 и вертолет Ми-8.

Развернуть Заключительная фаза стратегических учений "Запад-2013" на полигоне Гожский в Белоруссии © Алексей Дружинин/ТАСС Заключительная фаза стратегических учений "Запад-2013" на полигоне Гожский в Белоруссии © Алексей Дружинин/ТАСС

20–26 сентября — совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад". На территории РФ войска отрабатывали совместные боевые действия на полигонах Хмелевка и Правдинский в Калининградской области, а на территории Белоруссии — на полигонах Брестский, Гожский и Обуз-Лесновский. Всего на территории РФ в учении приняли участие около 9400 российских военнослужащих, а также более 200 белорусских военнослужащих. Было задействовано около 180 единиц боевой техники, из них 10 танков, около 40 самолетов и до 10 кораблей Балтийского флота ВМФ РФ.

2014

26 февраля — 3 марта прошла внезапная комплексная проверка боевой готовности и оперативно-тактическое учение войск Западного военного округа, 2-й армии Центрального военного округа, командований войск Воздушно-космической обороны, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. В них приняли участие около 150 000 военнослужащих, более 1200 единиц военной техники, до 90 самолетов, свыше 120 вертолетов, до 880 танков и до 80 кораблей и судов. 3 марта за ходом двустороннего тактического учения со 138-й отдельной мотострелковой бригадой 6-й армии ЗВО и 104-м десантно-штурмовым полком 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ на общевойсковом полигоне Кирилловский наблюдал Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

Развернуть Во время учений на полигоне Кирилловский в Ленинградской области © Юрий Белинский/ТАСС Во время учений на полигоне Кирилловский в Ленинградской области © Юрий Белинский/ТАСС

22 мая на Северном флоте ВМФ РФ проведена внезапная проверка боеготовности противолодочных сил Морской авиации. Действия по внезапным вводным заданиям отработали экипажи четырех противолодочных самолетов Ил-38 и Ту-142 Морской авиации СФ. К учению также привлекались три сверхзвуковых всепогодных истребителя-перехватчика МиГ-31 авиабазы 1-го командования ВВС и ПВО, осуществлявших прикрытие противолодочных сил в районе выполнения задач.

Июнь — учения группировки войск (сил) на Калининградском операционном направлении. Проходили одновременно с учениями НАТО Saber Strike 2014 и BALTOPS 2014. По данным Минобороны РФ, количество привлекавшихся к учениям в Калининградской области сил и средств было сопоставимо с количеством личного состава, вооружения и военной техники, задействованных в приграничных учениях, проводившихся странами НАТО.

2015

16–21 марта — внезапная проверка боеготовности Северного флота ВМФ РФ, отдельных соединений Западного военного округа и Воздушно-десантных войск. К проверке были привлечены 38 000 военнослужащих, 3360 единиц вооружения и военной техники, 41 боевой корабль, 15 подлодок, 110 самолетов и вертолетов. Основной задачей внезапной проверки боеготовности стала оценка способностей сил (войск) Северного флота выполнить задачи по обеспечению военной безопасности РФ в Арктическом регионе.

23–28 августа на полигоне Струги Красные и аэродроме Кресты в Псковской области проводилось совместное учение Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие". В нем участвовало 2000 военнослужащих национальных воинских контингентов вооруженных сил России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, было задействовано свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также до 40 самолетов и вертолетов.

Развернуть Один из этапов учения "Щит Союза — 2015" на полигоне Струги Красные в Псковской области © Минобороны РФ Один из этапов учения "Щит Союза — 2015" на полигоне Струги Красные в Псковской области © Минобороны РФ

10–16 сентября на военных полигонах Западного военного округа Кирилловский (Ленинградская область) и Струги Красные (Псковская область) прошло российско-белорусское оперативное учение "Щит Союза — 2015". В ходе активной фазы учения более 8000 военнослужащих обоих государств отработали задачи по ведению совместной маневренной обороны с переходом в контрнаступление. Было задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники, около 80 боевых самолетов и вертолетов.

29 октября — внезапная проверка боеготовности Морской авиации Черноморского флота. Было задействовано 15 самолетов и вертолетов, которые в течение дня выполнили более 20 вылетов.

29 октября — 5 ноября — внезапная проверка боевой готовности соединений Морской авиации и ПВО Балтийского флота ВМФ РФ.

2016

8–12 февраля — внезапная проверка готовности войск ЮВО и системы управления войсками ЦВО. Проводилась на территории ЮВО и ЦВО, в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего в маневрах в границах ЮВО принимали участие до 8500 военнослужащих, было задействовано 900 единиц военной техники, 50 боевых кораблей и судов, до 200 самолетов и вертолетов.

14–22 июня — внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности органов военного управления и отдельных баз хранения вооружения и военной техники всех военных округов. ​

16–19 августа — учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие" в Псковской области. В маневрах приняли участие около 6000 военных, более 50 самолетов и вертолетов.

Развернуть Вертолеты Ми-8 во время учений "Кавказ-2016" на полигоне Опук в Крыму © Сергей Савостьянов/ТАСС Вертолеты Ми-8 во время учений "Кавказ-2016" на полигоне Опук в Крыму © Сергей Савостьянов/ТАСС

25–31 августа — внезапная проверка боеготовности ВС РФ. Участвовали войска Южного, Центрального и Западного военных округов, а также Северный флот, Черноморский флот и Каспийская флотилия, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска.

5–10 сентября — стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2016". Прошли на территории Южного военного округа. В разных этапах учений приняли участие около 120 000 человек, однако одновременно в учениях в южных регионах России были задействованы не более 12 500.

2017

27–30 февраля — двухстороннее командно-штабное учение в Ленинградской области. Участвовали две мотострелковые бригады ЗВО (около 1500 военнослужащих, более 500 единиц военной техники).

28 февраля — 3 марта — совместные учения российских и белорусских десантников на полигоне Струги Красные (Псковская область). Всего были задействованы около 1000 военнослужащих, в том числе более 100 десантников Сил специальных операций Республики Беларусь, около 190 единиц бронированной и автомобильной техники, 12 самолетов и вертолетов.

28 марта — 6 апреля — тактическое учение в Витебской области Белоруссии. Усиленная парашютно-десантная рота 217-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ России участвовала вместе со 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригадой белорусской армии. До 1000 военнослужащих, более 200 единиц военной, специальной и автомобильной техники, а также около 10 единиц авиационной техники.

10–14 апреля — проверка объединения ВВС и ПВО Северного флота по итогам зимнего периода обучения. Было отработано приведение в высшие степени боевой готовности, выполнен ряд практических мероприятий по решению задач противовоздушной обороны военно-морских баз флота и воздушному прикрытию сил флота, находящихся в море. В мероприятиях участвовали несколько тысяч человек личного состава и около 200 единиц военной и специальной техники, в том числе палубные истребители МиГ-29К, корабельные истребители Су-33, истребители-перехватчики МиГ-31, другие типы летательных аппаратов, а также ракетные системы С-400 и С-300. В ходе проверки Су-33 и МиГ-31 Северного флота отбили атаку условного врага на объекты в Мурманской и Архангельской областях.

6–14 июня — антитеррористические учения "Славянское братство — 2017" на белорусском полигоне Брестский. Участвовали более 300 военнослужащих Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, свыше 400 военных 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Белоруссии и 50 военных специальной бригады Сербии. Применялись военно-транспортные самолеты Ил-76МД ВКС РФ, самолеты и вертолеты ВВС Белоруссии.

Развернуть Эсминец "Хэфэй" ВМС Китая во время учений "Морское взаимодействие — 2017" на Балтике © Виталий Невар/ТАСС Эсминец "Хэфэй" ВМС Китая во время учений "Морское взаимодействие — 2017" на Балтике © Виталий Невар/ТАСС

3–6 июля — масштабные командно-штабные учения по управлению авиацией и войсками противовоздушной обороны ЗВО. К ним были привлечены более 5000 военных, задействованы до 2000 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе около 100 самолетов и вертолетов оперативно-тактической и армейской авиации. На завершающем этапе учений войска нанесли ответный массированный ракетно-авиационный удар по условному противнику. Применялись самолеты Су-27, Су-30СМ, Су-35 и МиГ-31. Их работу обеспечили подразделения радиоэлектронной борьбы.

Июль—сентябрь — соединения и воинские части 11-го армейского корпуса Балтийского флота проводят тактические учения с боевой стрельбой на полигонах в Калининградской области. В маневрах задействованы более 3000 военных. В ходе тактических учений на флотских полигонах Хмелевка, Правдинский и Добровольский отрабатываются вопросы ведения оборонительных и наступательных действий, блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп условного противника, занятия опорного пункта, действия при обнаружении минно-взрывных и других заграждений, порядок их преодоления, боевое охранение, другие вопросы боевой подготовки личного состава армейского корпуса.

5–7 июля — учения ВДВ России в Псковской области. Более 2500 военнослужащих (соединения из Пскова, Ульяновска и Иванова), более 400 единиц военной и специальной техники. Особенность учений — проведение десантниками наступательных и диверсионных действий, а также маневренной обороны на незнакомых полигонах.

25–27 июля — российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие — 2017" на Балтике. В них приняли участие корветы Балтфлота "Бойкий" и "Стерегущий", корабли ВМС Китая — эсминец "Хэфэй" и фрегат "Юньчен", а также судно снабжения "Ломаху". Были проведены артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Проведена учебная операция по оказанию помощи аварийному судну, по поиску и спасению людей на воде. За ходом учений наблюдали экипажи фрегата ВМС Норвегии, шведского корвета и французского самолета-разведчика.

7–11 августа — показательные тактические учениях ВДВ России в Псковской области. Около 2500 десантников и 600 единиц военной техники. Учения проводились под общим руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова. Они предусматривали десантирование и ведение боевых действий 104-м гвардейским отдельным десантно-штурмовым полком Псковского соединения ВДВ в условиях активных действий незаконных вооруженных формирований.

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье" по состоянию на сентябрь 2017 года