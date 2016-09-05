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Военные маневры у границ России с 2013 года

Армия и ОПК
5 сентября, 18:48 UTC+3
ТАСС публикует статистику прошедших учений НАТО и РФ в приграничных западных регионах за последние годы
Материал из 1 страницы
© Matej Divizna/Getty Images

С начала 2013 г. на территории граничащих с РФ европейских стран, а также в международных водах Балтийского и Черного морей было проведено более 40 крупных международных военных учений стран – участниц НАТО и его партнеров.

В 2013 г. состоялось 10 подобных учений, в 2014 г. – 13, в 2015 г. – 11 и в январе-июле 2016 г. – 11. Большая часть этих учений организуется и координируется Европейским командованием Вооруженных сил США, командующий которым одновременно является верховным главнокомандующим объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе.

НАТО

2013

  • 15-26 апреля – Summer Shield X ("Саммер шилд – 10"). Латвия. 450 военнослужащих из Латвии, США и Эстонии, наблюдатели из Литвы.
  • 16-17 апреля – Baltic Region Training Event XIV (тренировка ВВС НАТО в регионе Балтийского моря), участвовали 6 стран.
  • 2-20 мая – Spring Storm 2013 ("Спринг сторм"). Эстония, 4 тыс. военнослужащих из 6 стран.
  • 3-14 июня – Saber Strike 2013 ("Сэйбр страйк"). Эстония, Латвия, Литва, более 2 тыс. военнослужащих из 14 стран.
  • 4-5 июня – Baltic Region Training Event XV. Участвовали 6 стран.
  • 8-19 июля – Rapid Trident ("Рэпид трайдент"). Украина, 1300 военнослужащих из 17 стран.
  • 7-10 июля – BALTOPS 2013 ("Балтопс"). Балтийское море, участвовали военные моряки 13 стран.
  • 8-20 июля – Sea Breeze 2013 ("Си бриз"). Черное море, участвовали военные моряки 10 стран.
  • 8-9 октября – Baltic Region Training Event XVI. Участвовали 6 стран.
  • 2-9 ноября – Steadfast Jazz 2013 ("Стэдфаст джаз"). Польша, Латвия, Литва, Эстония. 6 тыс. военнослужащих из 25 стран.

2014

  • 1-2 апреля – Baltic Region Training Event 17. Участвовали 7 стран.
  • 7-17 апреля – Summer Shield XI. Латвия, 600 военнослужащих из Латвии, США и Эстонии, наблюдатели из Литвы.
  • 5-23 мая – Spring Storm 2014 (Steadfast Javelin I, "Стэдфаст джавелин"). Эстония, около 6 тыс. военнослужащих из семи стран НАТО.
  • 27-28 мая – Baltic Region Training Event 18. Участвовали 9 стран.
  • 6-21 июня – BALTOPS 2014. Балтийское море, участвовали военные моряки 13 стран.
  • 8-20 июня – Saber Strike 2014. Польша, Эстония, Латвия, Литва, 4700 военнослужащих из 10 стран.
  • 2-8 сентября – Steadfast Javelin II. Германия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, 2 тыс. военнослужащих из 10 стран.
  • 8-11 сентября – Sea Breeze 2014. Черное море, участвовали военные моряки из 7 стран.
  • 15-26 сентября – Rapid Trident. Украина, 1200 военнослужащих из 15 стран.
  • 29 сентября – 6 октября – Silver Arrow 2014 ("Силвер эрроу"). Латвия, 2,1 тыс. военнослужащих из 6 стран.
  • 30 сентября – 1 октября – Baltic Region Training Event 19, участвовали 7 стран.
  • 1-3 октября – Anakonda 2014 ("Анаконда"). Польша, свыше 13 тыс. военнослужащих из 10 стран.
  • 2-14 ноября – Iron Sword ("Айрон суорд"). Литва, 2,5 тыс. военнослужащих из 9 стран.

2015

  • 21-22 апреля – Baltic Region Training Event 20. Участвовали 12 стран.
  • 22-31 марта – Summer Shield XII. Латвия. 1100 военнослужащих из 6 стран.
  • 4-15 мая – Siil 2015 (с эст. "Ёж-2015"). Эстония, 13 тыс. военнослужащих из 7 стран.
  • 11-25 мая – Noble Partner 2015 ("Ноубл партнер"). Грузия, более 600 военнослужащих из Грузии и США.
  • 2-3 июня – Baltic Region Training Event 21. Участвовали 10 стран.
  • 5-20 июня – BALTOPS 2015. Балтийское море, 5 тыс. военных моряков из 15 стран.
  • 8-19 июня – Saber Strike. Польша, Эстония, Латвия, Литва, 6 тыс. военнослужащих из 13 стран.
  • 20-31 июля – Saber Guardian ("Сэйбр гардиан")/Rapid Trident. Украина, 1800 военнослужащих из 18 стран.
  • 19 августа – 13 сентября – Swift Response 2015 ("Свифт респонс"). Переброска воздушного десанта в Германию и Болгарию. Более 5 тыс. военнослужащих из 11 стран.
  • 31 августа – 12 сентября – Sea Breeze 2015. Черное море, 2,5 тыс. военных моряков Украины, США и др. стран.
  • 29-30 сентября – Baltic Region Training Event 22. Участвовали 10 стран.

2016

  • 19-20 апреля – Ramstein Alloy 1 ("Рамштайн эллой", тренировка ВВС НАТО в регионе Балтийского моря), участвовали 10 стран.
  • 2-20 мая – Spring Storm 2016. Эстония, 6 тыс. военнослужащих из 10 стран.
  • 11-26 мая – Noble Partner 16. Грузия, 1300 военнослужащих из Грузии, США и Великобритании.
  • 17-17 мая – Brilliant Jump ("Бриллиант джамп"). Польша, 2500 военнослужащих четырех стран.
  • 27 мая – 26 июня – Swift Response. Переброска воздушного десанта в Польшу. Более 5 тыс. военнослужащих 10 стран.
  • 27 мая – 22 июня – Saber Strike 2016. Польша, Эстония, Латвия, Литва, 10 тыс. военнослужащих из 13 стран.
  • 3-18 июня – BALTOPS 2016. Балтийское море, более 6 тыс. военных моряков из 17 стран.
  • 6-8 июня – Ramstein Alloy 2. Участвовали 7 стран.
  • 7-17 июня – Anakonda 2016. Польша. 31 тыс. военнослужащих 24 стран.
  • 27 июня – 8 июля – Rapid Trident. Украина, 2 тыс. военнослужащих из 13 стран.
  • 8-17 июля – Sea Breeze 2016. Черное море. 1700 военнослужащих из 6 стран.

Данные ТАСС-ДОСЬЕ подготовлены по июль 2016 г.

РОССИЯ

2013

  • 11-15 мая в акваториях Баренцева и Норвежского морей проходило совместное российско-норвежское учение "Помор-2013". От ВМФ России в нем принимал участие большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков".
  • 5-6 июня – совместное российско-норвежское военно-морское учение "Баренц-2013" по отработке вопросов поиска и спасения людей, терпящих бедствие на море. От Северного флота России на учение привлекались спасательно-буксирное судно СБ-523, самолет Ил-38 и вертолет Ми-8.
  • 20-26 сентября – совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2013". На территории РФ войска отрабатывали совместные боевые действия на полигонах Хмелевка и Правдинский в Калининградской обл., а на территории Белоруссии – на полигонах Брестский, Гожский и Обуз-Лесновский. Всего на территории РФ в учении приняли участие около 9,4 тыс. российских военнослужащих, а также более 200 белорусских военнослужащих. Было задействовано около 180 единиц боевой техники, из них 10 танков, около 40 самолетов и до 10 кораблей Балтийского флота ВМФ РФ.

2014

  • 26 февраля – 3 марта прошла внезапная комплексная проверка боевой готовности и оперативно-тактическое учение войск Западного военного округа, 2-й армии Центрального военного округа, командований войск Воздушно-космической обороны, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. В них приняли участие около 150 тыс. военнослужащих, более 1200 единиц военной техники, до 90 самолетов, свыше 120 вертолетов, до 880 танков и до 80 кораблей и судов. 3 марта за ходом двустороннего тактического учения с 138-й отдельной мотострелковой бригадой 6-й армии ЗВО и 104-м десантно-штурмовым полком 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ на общевойсковом полигоне Кирилловский наблюдал Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.
  • 22 мая на Северном флоте ВМФ РФ проведена внезапная проверка боеготовности противолодочных сил морской авиации. Действия по внезапным вводным заданиям отработали экипажи 4 противолодочных самолетов Ил-38 и Ту-142 морской авиации СФ. К учению также привлекались 3 сверхзвуковых всепогодных истребителя-перехватчика МиГ-31 авиабазы 1-го командования ВВС и ПВО, осуществлявших прикрытие противолодочных сил в районе выполнения задач.
  • Июнь – учения группировки войск (сил) на Калининградском операционном направлении. Проходили одновременно с учениями НАТО Saber Strike 2014 и BALTOPS 2014. По данным Минобороны РФ, количество привлекавшихся к учениям в Калининградской обл. сил и средств было сопоставимо с количеством личного состава, вооружения и военной техники, задействованных в приграничных учениях, проводившихся странами НАТО.

2015

  • 16-21 марта – внезапная проверка боеготовности Северного флота ВМФ РФ, отдельных соединений Западного военного округа и Воздушно-десантных войск. К проверке были привлечены 38 тыс. военнослужащих, 3360 единиц вооружения и военной техники, 41 боевой корабль, 15 подлодок, 110 самолетов и вертолетов. Основной задачей внезапной проверки боеготовности стала оценка способностей сил (войск) Северного флота выполнить задачи по обеспечению военной безопасности РФ в Арктическом регионе.
  • 23-28 августа на полигоне Струги Красные и аэродроме Кресты в Псковской обл. проводилось совместное учение Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие". В нем участвовало 2 тыс. военнослужащих национальных воинских контингентов вооруженных сил России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, было задействовано свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также до 40 самолетов и вертолетов.
  • 10-16 сентября на военных полигонах Западного военного округа Кирилловский (Ленинградская обл.) и Струги Красные (Псковская обл.) прошло российско-белорусское оперативное учение "Щит Союза – 2015". В ходе активной фазы учения более 8 тыс. военнослужащих обоих государств отработали задачи по ведению совместной маневренной обороны с переходом в контрнаступление. Было задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники, около 80 боевых самолетов и вертолетов.
  • 29 октября – внезапная проверка боеготовности морской авиации Черноморского флота. Было задействовано 15 самолетов и вертолетов, которые в течение дня выполнили более 20 вылетов.
  • 29 октября – 5 ноября – внезапная проверка боевой готовности соединений морской авиации и ПВО Балтийского флота ВМФ РФ.

2016

  • 8-12 февраля – внезапная проверка готовности войск ЮВО и системы управления войсками ЦВО. Проводилась на территории ЮВО и ЦВО, в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего в маневрах в границах ЮВО принимали участие до 8,5 тыс. военнослужащих, было задействовано 900 единиц военной техники, 50 боевых кораблей и судов, до 200 самолетов и вертолетов.
  • 14-22 июня – внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности органов военного управления и отдельных баз хранения вооружения и военной техники всех военных округов. ​
  • 16-19 августа – учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие" в Псковской области. В маневрах приняли участие около 6 тыс. военных, более 50 самолетов и вертолетов.
  • 25-31 августа – внезапная проверка боеготовности ВС РФ. Участвовали войска Южного, Центрального и Западного военных округов, а также Северный флот, Черноморский флот и Каспийская флотилия, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. 

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Отношения России и НАТО Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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