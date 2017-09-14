На полигонах России и Белоруссии начались совместные стратегические учения "Запад-2017". В них принимают участие около 12 700 военнослужащих (в том числе примерно 10 200 на территории Белоруссии) и задействовано около 680 единиц боевой техники. Эти маневры уже вызвали бурную реакцию на Западе, но при этом европейские страны очень часто проводят подобные учебно-боевые мероприятия в приграничных районах.
С начала 2013 года на территории граничащих с РФ европейских стран, а также в международных водах Балтийского и Черного морей было проведено более 50 крупных международных военных учений стран — участниц НАТО и его партнеров. Большая часть этих учений организуется и координируется Европейским командованием Вооруженных сил США, командующий которым одновременно является верховным главнокомандующим объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе.
По словам командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Андрея Картаполова, количество мероприятий оперативной и боевой подготовки у российских границ постоянно растет. В числе участников таких маневров "не только представители блока НАТО, но и нейтральных Финляндии, Швеции, Молдавии и даже Украины". В конце сентября Варшава намерена провести маневры "Драгун" с привлечением 17 000 человек и 3500 единиц боевой техники, в том числе запланировано участие дислоцированной в республике бронетанковой бригады США.
На данный момент в акватории Балтийского моря проходят учения Aurorа 2017, к которым привлечены порядка 19 000 шведских, французских, норвежских, финских, эстонских и литовских военнослужащих, а также 1435 солдат из США.
27 мая — 26 июня — Swift Response. Переброска воздушного десанта в Польшу. Более 5000 военнослужащих 10 стран.
27 мая — 22 июня — Saber Strike 2016. Польша, Эстония, Латвия, Литва, 10 000 военнослужащих из 13 стран.
3–18 июня — BALTOPS 2016. Балтийское море, более 6000 военных моряков из 17 стран.
6–8 июня — Ramstein Alloy 2. Участвовали 7 стран.
7–17 июня — Anakonda 2016. Польша. 31 000 военнослужащих 24 стран.
27 июня — 8 июля — Rapid Trident. Украина, 2000 военнослужащих из 13 стран.
8–17 июля — Sea Breeze 2016. Черное море. 1700 военнослужащих из шести стран.
17–31 октября — Silver Arrow 2016, Латвия. 3000 военнослужащих из 10 стран — членов НАТО.
2017
6–14 марта — Joint Viking 2017, Норвегия. 8000 военнослужащих страны, а также 700 американских и британских солдат и офицеров.
17–30 апреля — Summer Shield XIV, Латвия. 1200 военных из 10 стран НАТО (помимо самой Латвии это Болгария, Германия, Канада, Литва, Люксембург, Румыния, Словакия, США, Эстония), а также из Швеции, которая входит в программу альянса "Партнерство ради мира".
22 мая — 6 июня, Steadfast Cobalt 2017, Литва. 1000 военнослужащих из 24 стран — членов НАТО.
Развернуть
Военные пересекают понтонный мост на учениях Iron Wolf в Литве
3–15 июня — Saber Strike 2017, Латвия. Свыше 2000 военнослужащих из 8 стран НАТО: Италии, Норвегии, Латвии, Литвы, Великобритании, Польши, Словакии и США.
12–23 июня — Iron Wolf, Литва. Более 5000 человек. Помимо литовских военнослужащих приняли участие солдаты и офицеры из 9 стран НАТО: Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, США и Хорватии.
11–22 июля — Tobruq Legacy 2017, Литва. Около 500 военнослужащих подразделений противовоздушной обороны стран НАТО: Великобритании, США, Литвы, Латвии и Польши.
30 июля — 12 августа — Noble Partner 2017, Грузия. 3000 военнослужащих из 8 стран — членов альянса и их партнеров.
18–31 августа — Open Spirit 2017, территориальные воды Латвии. 15 кораблей и 5 команд водолазов из 10 стран НАТО: Бельгии, Канады, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Великобритании.
3–12 сентября — Agile Spirit 2017, Грузия. Свыше 1500 человек. Помимо грузинских и американских военных, участвовали представители Украины, Болгарии, Румынии, Латвии и Азербайджана.
8–23 сентября — Rapid Trident 2017, Украина. Более 2500 солдат и офицеров из 14 стран: Болгарии, Великобритании, Грузии, Италии, Канады, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, США, Турции, Украины, Эстонии.
11–15 мая в акваториях Баренцева и Норвежского морей проходило совместное российско-норвежское учение "Помор". От ВМФ России в нем принимал участие большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков".
5–6 июня — совместное российско-норвежское военно-морское учение "Баренц" по отработке вопросов поиска и спасения людей, терпящих бедствие на море. От Северного флота привлекались спасательно-буксирное судно СБ-523, самолет Ил-38 и вертолет Ми-8.
Развернуть
Заключительная фаза стратегических учений "Запад-2013" на полигоне Гожский в Белоруссии
20–26 сентября — совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад". На территории РФ войска отрабатывали совместные боевые действия на полигонах Хмелевка и Правдинский в Калининградской области, а на территории Белоруссии — на полигонах Брестский, Гожский и Обуз-Лесновский. Всего на территории РФ в учении приняли участие около 9400 российских военнослужащих, а также более 200 белорусских военнослужащих. Было задействовано около 180 единиц боевой техники, из них 10 танков, около 40 самолетов и до 10 кораблей Балтийского флота ВМФ РФ.
2014
26 февраля — 3 марта прошла внезапная комплексная проверка боевой готовности и оперативно-тактическое учение войск Западного военного округа, 2-й армии Центрального военного округа, командований войск Воздушно-космической обороны, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. В них приняли участие около 150 000 военнослужащих, более 1200 единиц военной техники, до 90 самолетов, свыше 120 вертолетов, до 880 танков и до 80 кораблей и судов. 3 марта за ходом двустороннего тактического учения со 138-й отдельной мотострелковой бригадой 6-й армии ЗВО и 104-м десантно-штурмовым полком 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ на общевойсковом полигоне Кирилловский наблюдал Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.
Развернуть
Во время учений на полигоне Кирилловский в Ленинградской области
22 мая на Северном флоте ВМФ РФ проведена внезапная проверка боеготовности противолодочных сил Морской авиации. Действия по внезапным вводным заданиям отработали экипажи четырех противолодочных самолетов Ил-38 и Ту-142 Морской авиации СФ. К учению также привлекались три сверхзвуковых всепогодных истребителя-перехватчика МиГ-31 авиабазы 1-го командования ВВС и ПВО, осуществлявших прикрытие противолодочных сил в районе выполнения задач.
Июнь — учения группировки войск (сил) на Калининградском операционном направлении. Проходили одновременно с учениями НАТО Saber Strike 2014 и BALTOPS 2014. По данным Минобороны РФ, количество привлекавшихся к учениям в Калининградской области сил и средств было сопоставимо с количеством личного состава, вооружения и военной техники, задействованных в приграничных учениях, проводившихся странами НАТО.
2015
16–21 марта — внезапная проверка боеготовности Северного флота ВМФ РФ, отдельных соединений Западного военного округа и Воздушно-десантных войск. К проверке были привлечены 38 000 военнослужащих, 3360 единиц вооружения и военной техники, 41 боевой корабль, 15 подлодок, 110 самолетов и вертолетов. Основной задачей внезапной проверки боеготовности стала оценка способностей сил (войск) Северного флота выполнить задачи по обеспечению военной безопасности РФ в Арктическом регионе.
23–28 августа на полигоне Струги Красные и аэродроме Кресты в Псковской области проводилось совместное учение Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие". В нем участвовало 2000 военнослужащих национальных воинских контингентов вооруженных сил России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, было задействовано свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также до 40 самолетов и вертолетов.
Развернуть
Один из этапов учения "Щит Союза — 2015" на полигоне Струги Красные в Псковской области
10–16 сентября на военных полигонах Западного военного округа Кирилловский (Ленинградская область) и Струги Красные (Псковская область) прошло российско-белорусское оперативное учение "Щит Союза — 2015". В ходе активной фазы учения более 8000 военнослужащих обоих государств отработали задачи по ведению совместной маневренной обороны с переходом в контрнаступление. Было задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники, около 80 боевых самолетов и вертолетов.
29 октября — внезапная проверка боеготовности Морской авиации Черноморского флота. Было задействовано 15 самолетов и вертолетов, которые в течение дня выполнили более 20 вылетов.
29 октября — 5 ноября — внезапная проверка боевой готовности соединений Морской авиации и ПВО Балтийского флота ВМФ РФ.
2016
8–12 февраля — внезапная проверка готовности войск ЮВО и системы управления войсками ЦВО. Проводилась на территории ЮВО и ЦВО, в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего в маневрах в границах ЮВО принимали участие до 8500 военнослужащих, было задействовано 900 единиц военной техники, 50 боевых кораблей и судов, до 200 самолетов и вертолетов.
14–22 июня — внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности органов военного управления и отдельных баз хранения вооружения и военной техники всех военных округов.
16–19 августа — учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие" в Псковской области. В маневрах приняли участие около 6000 военных, более 50 самолетов и вертолетов.
Развернуть
Вертолеты Ми-8 во время учений "Кавказ-2016" на полигоне Опук в Крыму
25–31 августа — внезапная проверка боеготовности ВС РФ. Участвовали войска Южного, Центрального и Западного военных округов, а также Северный флот, Черноморский флот и Каспийская флотилия, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска.
27–30 февраля — двухстороннее командно-штабное учение в Ленинградской области. Участвовали две мотострелковые бригады ЗВО (около 1500 военнослужащих, более 500 единиц военной техники).
28 февраля — 3 марта — совместные учения российских и белорусских десантников на полигоне Струги Красные (Псковская область). Всего были задействованы около 1000 военнослужащих, в том числе более 100 десантников Сил специальных операций Республики Беларусь, около 190 единиц бронированной и автомобильной техники, 12 самолетов и вертолетов.
28 марта — 6 апреля — тактическое учение в Витебской области Белоруссии. Усиленная парашютно-десантная рота 217-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ России участвовала вместе со 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригадой белорусской армии. До 1000 военнослужащих, более 200 единиц военной, специальной и автомобильной техники, а также около 10 единиц авиационной техники.
10–14 апреля — проверка объединения ВВС и ПВО Северного флота по итогам зимнего периода обучения. Было отработано приведение в высшие степени боевой готовности, выполнен ряд практических мероприятий по решению задач противовоздушной обороны военно-морских баз флота и воздушному прикрытию сил флота, находящихся в море. В мероприятиях участвовали несколько тысяч человек личного состава и около 200 единиц военной и специальной техники, в том числе палубные истребители МиГ-29К, корабельные истребители Су-33, истребители-перехватчики МиГ-31, другие типы летательных аппаратов, а также ракетные системы С-400 и С-300. В ходе проверки Су-33 и МиГ-31 Северного флота отбили атаку условного врага на объекты в Мурманской и Архангельской областях.
6–14 июня — антитеррористические учения "Славянское братство — 2017" на белорусском полигоне Брестский. Участвовали более 300 военнослужащих Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, свыше 400 военных 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Белоруссии и 50 военных специальной бригады Сербии. Применялись военно-транспортные самолеты Ил-76МД ВКС РФ, самолеты и вертолеты ВВС Белоруссии.
Развернуть
Эсминец "Хэфэй" ВМС Китая во время учений "Морское взаимодействие — 2017" на Балтике
3–6 июля — масштабные командно-штабные учения по управлению авиацией и войсками противовоздушной обороны ЗВО. К ним были привлечены более 5000 военных, задействованы до 2000 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе около 100 самолетов и вертолетов оперативно-тактической и армейской авиации. На завершающем этапе учений войска нанесли ответный массированный ракетно-авиационный удар по условному противнику. Применялись самолеты Су-27, Су-30СМ, Су-35 и МиГ-31. Их работу обеспечили подразделения радиоэлектронной борьбы.
Июль—сентябрь — соединения и воинские части 11-го армейского корпуса Балтийского флота проводят тактические учения с боевой стрельбой на полигонах в Калининградской области. В маневрах задействованы более 3000 военных. В ходе тактических учений на флотских полигонах Хмелевка, Правдинский и Добровольский отрабатываются вопросы ведения оборонительных и наступательных действий, блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп условного противника, занятия опорного пункта, действия при обнаружении минно-взрывных и других заграждений, порядок их преодоления, боевое охранение, другие вопросы боевой подготовки личного состава армейского корпуса.
5–7 июля — учения ВДВ России в Псковской области. Более 2500 военнослужащих (соединения из Пскова, Ульяновска и Иванова), более 400 единиц военной и специальной техники. Особенность учений — проведение десантниками наступательных и диверсионных действий, а также маневренной обороны на незнакомых полигонах.
25–27 июля — российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие — 2017" на Балтике. В них приняли участие корветы Балтфлота "Бойкий" и "Стерегущий", корабли ВМС Китая — эсминец "Хэфэй" и фрегат "Юньчен", а также судно снабжения "Ломаху". Были проведены артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Проведена учебная операция по оказанию помощи аварийному судну, по поиску и спасению людей на воде. За ходом учений наблюдали экипажи фрегата ВМС Норвегии, шведского корвета и французского самолета-разведчика.
7–11 августа — показательные тактические учениях ВДВ России в Псковской области. Около 2500 десантников и 600 единиц военной техники. Учения проводились под общим руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова. Они предусматривали десантирование и ведение боевых действий 104-м гвардейским отдельным десантно-штурмовым полком Псковского соединения ВДВ в условиях активных действий незаконных вооруженных формирований.
Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье" по состоянию на сентябрь 2017 года