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Кавказский экзамен: армию России перебросили к южным границам

Армия и ОПК
6 сентября, 10:48 UTC+3
Каковы основные цели и задачи проводимых учений на юге страны, смогут ли они "побеспокоить" НАТО – в материале ТАСС
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

На юге России стартовали крупномасштабные учения "Кавказ-2016". Они – главный экзамен для военных в этом году. По данным Минобороны РФ, в маневрах на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов участвуют около 12,5 тыс. военнослужащих.

Понаблюдать за ходом активных этапов этих маневров российское военное ведомство официально пригласило иностранных военных атташе, аккредитованных в Москве. Дипломатов доставят на место самолетом военно-транспортной авиации, также для них будет проведен брифинг о целях и задачах учений.

Каковы основные цели и задачи проводимых маневров на юге страны, смогут ли они "побеспокоить" НАТО – в материале ТАСС.

КТО ПРОТИВНИК

© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Как ранее заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, "на фоне непростой международной военно-политической обстановки в ходе учения "Кавказ-2016" важно оценить наши возможности по защите национальных интересов на юго-западном стратегическом направлении".

По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, главная цель этих маневров - отработать взаимодействие всех видов и родов войск, отражающих "нападения вероятного противника вне зависимости от того, кто может быть этим "врагом" - высокотехнологические войска или группировки радикальных террористов".

Важно добиться слаженных действий не только сухопутных войск, но и моряков, летчиков, войск ПВО, десантников, горных стрелков, подразделений погранвойск, Национальной гвардии, ФСБ и даже частей МЧС… Словом, всех, кто носит погоны и кто отвечает за безопасность страны и защиту национальных интересов России Виктор Литовкин Военный обозреватель ТАСС

Юго-запад страны, считает эксперт, "регион взрывоопасный, угроз более чем достаточно".

Тут недалеко Сирия и боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ организация), Турция с борьбой против Курдской рабочей партии и опять же с боевиками ИГ. Тут Ирак, где не прекращаются теракты и боевые действия между шиитами и суннитами. Тут и Украина с ее конфликтом на востоке страны. Тут и натовские корабли с "Томагавками" и системой ПРО на борту, которые постоянно заходят в Черное море и курсируют у российских территориальных вод. Тут и проблема Нагорного Карабаха, попытки различных бандитов, связанных с ИГ, нарушить мир на Северном Кавказе и в Дагестане Виктор Литовкин Военный обозреватель ТАСС

Литовкин полагает, что войскам РФ нужно быть готовыми их (угрозы - прим. ТАСС) нейтрализовать и не допустить разрастания широкомасштабных конфликтов. Как раз эту задачу и будут решать российские войска на учениях.

МОБИЛЬНОСТЬ АРМИИ

© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС

5 сентября Сибирь
Минобороны перебросило резервистов Новосибирска на южные полигоны на учение "Кавказ-2016"

Эксперт отмечает, что немаловажный момент учений – как новая военная техника, поступающая в войска в рамках Гособоронзаказа, покажет себя в масштабных маневрах в горной местности, в акваториях Черного и Каспийского морей, в горах Кавказа.

Еще одна из задач – проверка мобильности войск, умения совершать марши на дальние расстояния (2-3 тысячи километров – прим. ТАСС), как это проходило в ходе недавней внезапной проверки боеготовности ВС РФ.

Страна у нас огромная, умение перебрасывать войска на опасный участок границы – залог успеха в современном бою. И опыт, который получили наши части и соединения в ходе недавней проверки боеготовности, как раз и должен стать подспорьем войскам в достижении целей и задач "Кавказа-2016" Виктор Литовкин Военный обозреватель ТАСС

25 августа Армия и ОПК
Зачем армию России подняли по тревоге

В рамках подготовки к маневрам "Кавказ-2016" на юге страны в августе прошло 12 специальных учений по обеспечению войск. Кроме того, с 25 по 31 августа прошла внезапная проверка боеготовности, в которой участвовали силы Южного, Западного и Центрального военных округов, Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска.

В 2015 году Вооруженные силы России провели стратегические учения "Центр", в которых было задействовано около 95 тыс. военнослужащих, до 170 самолетов и 20 кораблей.

НАТО НЕ СЛЕДИТ

© Pavel Horejsi/Getty Images
© Pavel Horejsi/Getty Images

Несмотря на открытость со стороны российского военного ведомства, в НАТО постоянно проявляют сильную обеспокоенность к проводимым учениям ВС РФ вблизи ее границ. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг утверждает, что они "подрывают транспарентность и предсказуемость, становится невозможным обеспечение эффективного наблюдения за учениями".

Складывается такое ощущение, что НАТО и американские спецслужбы, которые прослушивают все телефонные разговоры в Европе, настолько технологически беспомощны, что не в состоянии проследить за военными учениями, которые российские военные проводят на собственной территории Виктор Литовкин Военный обозреватель ТАСС

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Военный эксперт полагает, что НАТО очень хочет, чтобы "Россия и ее генералы чуть ли не спрашивали разрешение на всестороннюю подготовку своей армии и флота к отражению возможной агрессии".

И это со стороны тех государств, которые перебрасывают свои войска к российским границам, создают там военные базы, склады хранения боевой техники и боеприпасов, оборудуют учебно-материальными средствами полигоны и аэродромы.

Сразу после объявления внезапных учений заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов мгновенно оповещает о них всех военных атташе, аккредитованных в столице. Кроме того, такую информацию сообщает штаб-квартире НАТО постоянный представитель нашей страны в альянсе Александр Грушко, в том числе она проходит и по каналам МИД Виктор Литовкин Военный обозреватель ТАСС

Наблюдателей приглашают только тогда, когда по условиям основополагающего акта Россия - НАТО 1997 года количество личного состава, привлеченного на учения, превышает 8,5 тыс. человек. Но то, что в последние два года Россия никого из западного военного блока не приглашает на такие маневры, по мнению Литовкина, "альянсу нужно спрашивать с себя".

Это НАТО в одностороннем порядке разорвал все связи с российским оборонным ведомством после событий на Украине, которые, кстати, были инспирированы и решительно поддержаны в том числе и некоторыми государствами, входящими в альянс Виктор Литовкин Военный обозреватель ТАСС

У КОГО БОЛЬШЕ УЧЕНИЙ

© AP Photo/Mindaugas Kulbis
© AP Photo/Mindaugas Kulbis

Количество учений, проводимых НАТО возле российских границ, в несколько раз превышает количество военных маневров, которые организует Россия на западном направлении.

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По данным, подготовленным службой ТАСС-ДОСЬЕ, с начала 2013 г. на территории граничащих с РФ европейских стран, а также в международных водах Балтийского и Черного морей было проведено более 40 крупных международных военных учений стран - участниц НАТО и его партнеров.

Большая часть этих учений организуется и координируется Европейским командованием Вооруженных сил США, командующий которого одновременно является Верховным главнокомандующим объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе.

С количеством и планами российских учений можно ознакомиться в открытом доступе на официальном сайте Минобороны РФ.

Если в Брюсселе хотят вести диалог с Москвой, то в этом нет никаких проблем. Просто надо перестать вставать в позу, пугать население Европы, в том числе и Восточной, несуществующей "российской военной угрозой", стараться разговаривать с нашими генералами и политиками на равных. Уважительно и без истерик, считаясь с национальными интересами и нашей страны Виктор Литовкин Военный обозреватель ТАСС

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Отношения России и НАТО Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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