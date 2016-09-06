Чечня представит свой проект в рамках международного форума "Армия-2016"

ГРОЗНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Чеченская Республика примет участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2016" и представит проект международного учебного центра сил специального назначения. Об этом ТАСС сообщил помощник Главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов.

"Чеченская Республика - единственный субъект России, который представит в рамках международного военно-технического форуме "Армия-2016" свой проект. Это стенд международного учебного центра сил специального назначения, который строится в Гудермесе", - сообщил собеседник.

По его словам учебный центр в 2018 году станет самым большим и современным частным центром в мире для обеспечения подготовки спецподразделений.

"Проект уникален и не имеет аналогов в мировой практике, как с точки зрения максимального охвата всех возможных на данный момент направлений, так и в плане открытости Центра для граждан России и обмена опытом с иностранными специалистами, а также готовности комплекса к проведению широкого спектра соревнований мирового уровня", - отметил Мартынов.

Масштабный проект строительства Центра ведется на территории более 400 гектаров в городе Гудермес и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенный с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Любители спортивно-охотничьей стрельбы смогут проводить полноценные тренировки на базе девяти открытых площадок для стендовой стрельбы и спортинга общей площадью более 3 гектаров.

Армия-2016

Международный военно-технический форум "Армия-2016" пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 6 по 11 сентября. В мероприятии примут участие более тысячи предприятий и организаций, а четыре страны - Армения, Белоруссия, Казахстан и Пакистан - будут представлены национальными павильонами. На выставке покажут в общей сложности более 11 тысяч экспонатов.