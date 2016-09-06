Несколько специализированных выставок пройдут в рамках форума "Армия-2016"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Программа открывающегося сегодня в Подмосковье форума "Армия-2016" предполагает проведение сразу нескольких специализированных выставок. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"На форуме будут развернуты специализированные выставки "Инновационный клуб", "Интеллектуальные промышленные технологии - 2016" и "Арктика", - отметили в военном ведомстве. - В рамках динамического показа будут продемонстрированы возможности более чем 250 современных образцов вооружений и военной техники как российского, так и зарубежного производства. Иностранные гости смогут лично протестировать тактико-технические и боевые характеристики российской военной техники и вооружения".

Новинкой станет и проведение чемпионата среди операторов беспилотных летательных аппаратов "Дрон-биатлон". "Предприятия промышленности проведут демонстрационные полеты перспективных образцов беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа", - говорится в сообщении.

Не забыли организаторы и массового посетителя. "Предусмотрена обширная культурно-познавательная программа. Дети и взрослые могут осмотреть уникальную военную и специальную технику, почувствовать себя на месте пилота истребителя и командира танка, прокатиться на раритетной мототехнике и принять участие в конной экскурсии", - отметили в Минобороны. Для гостей и участников предусмотрены 170 объектов, где можно подкрепиться и приобрести сувенирную продукцию.

Форум "Армия-2016" будет открыт для массового посещения с 9 по 11 сентября.