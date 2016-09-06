Несколько специализированных выставок пройдут в рамках форума "Армия-2016"

Серена Уильямс побила рекорд Федерера по количеству побед в матчах турниров Большого шлемаСпорт 6 сентября, 1:20
В России существенно увеличилось число просрочек по автокредитамЭкономика и бизнес 6 сентября, 0:55
Депутаты Верховной рады открывают новый политический сезон на УкраинеМеждународная панорама 6 сентября, 0:49
Клинтон в шутку призналась, что у нее аллергия на ТрампаМеждународная панорама 6 сентября, 0:48
Более 11 тысяч экспонатов покажут оборонные компании разных стран на форуме "Армия-2016"Армия и ОПК 6 сентября, 0:17
Президентский комитет ПАСЕ в полном составе приезжает в МосквуПолитика 6 сентября, 0:09
Путин встретится с фракцией единороссов в ГосдумеПолитика 6 сентября, 0:07
Сборная Косова свела вничью свой первый матч квалификации чемпионата мира в историиСпорт 5 сентября, 23:49
Обама решил не встречаться с оскорбившим его президентом ФилиппинМеждународная панорама 5 сентября, 23:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Программа открывающегося сегодня в Подмосковье форума "Армия-2016" предполагает проведение сразу нескольких специализированных выставок. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"На форуме будут развернуты специализированные выставки "Инновационный клуб", "Интеллектуальные промышленные технологии - 2016" и "Арктика", - отметили в военном ведомстве. - В рамках динамического показа будут продемонстрированы возможности более чем 250 современных образцов вооружений и военной техники как российского, так и зарубежного производства. Иностранные гости смогут лично протестировать тактико-технические и боевые характеристики российской военной техники и вооружения".
Новинкой станет и проведение чемпионата среди операторов беспилотных летательных аппаратов "Дрон-биатлон". "Предприятия промышленности проведут демонстрационные полеты перспективных образцов беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа", - говорится в сообщении.
Не забыли организаторы и массового посетителя. "Предусмотрена обширная культурно-познавательная программа. Дети и взрослые могут осмотреть уникальную военную и специальную технику, почувствовать себя на месте пилота истребителя и командира танка, прокатиться на раритетной мототехнике и принять участие в конной экскурсии", - отметили в Минобороны. Для гостей и участников предусмотрены 170 объектов, где можно подкрепиться и приобрести сувенирную продукцию.
Форум "Армия-2016" будет открыт для массового посещения с 9 по 11 сентября.