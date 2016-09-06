Артиллеристы в ходе учений уничтожили командные пункты противника в ЕАО

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Артиллеристы соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Еврейской автономной области, в ходе комплексного учения на полигоне Биджан нанесли массированный огневой удар с применением самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С", реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и минометов 2Б11. Об этом сообщил ТАСС врио начальника пресс-службы ВВО подполковник Вадим Астафьев.
"Расчеты 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" уничтожили цели, имитирующие командные пункты и узлы связи условного противника, находящиеся на удалении около 15 км. Стрельба велась с закрытых огневых позиций. Одновременно расчеты реактивной артиллерии "Град" накрыли квадрат скопления техники и личного состава условного неприятеля на удалении около 20 км", - сообщил Астафьев.
Расчеты минометов 2Б11 отработали ближние дистанции на расстоянии от 2 до 5 км по земляным укрытиям противника с переносом огня по новым координатам. Корректировку целей и контроль их поражения вели подразделения артиллерийской разведки с использованием беспилотников типа "Орлан".
В комплексных стрельбах участвовали около 300 артиллеристов и более 50 единиц вооружения и военной техники.