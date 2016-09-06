Соединения и части МТО полностью обеспечивают войска на учении "Кавказ-2016"

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Соединения и части материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) полностью обеспечивают действия войск Южного, Западного и Центрального военных округов, Черноморского флота, Каспийской флотилии, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск, принимающих участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2016". Это подтвердили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"На полигонах ЮВО подразделениями МТО организована работа постов дорожно-комендантской службы, пунктов массовой заправки техники, полевых пунктов питания, хлебозаводов и банно-прачечных комплексов", - отметили в военном ведомстве. - В районах базирования войск развернуты полевые лагеря со всей необходимой инфраструктурой, обеспечивающей полноценную жизнедеятельность и бытовое обслуживание военнослужащих в полевых условиях".
Автомобильные подразделения ЮВО организуют подвоз и выдачу в войска боеприпасов. Подразделения технического обеспечения решают задачи по ремонту и восстановлению в полевых условиях автомобильной и бронетанковой техники в ходе выполнения войсками (силами) практических мероприятий. Суда вспомогательного флота организуют всестороннее материально-техническое обеспечение боевых кораблей, принимающих участие в учении.
Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2016" с участием около 12,5 тысячи военнослужащих начались в понедельник на территории Южного военного округа. Они пройдут на полигонах ЮВО, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Завершатся учения 10 сентября.