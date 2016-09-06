К учению "Кавказ-2016" подключились силы ПВО

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Боевые расчеты зенитных ракетных, а также радиотехнических войск, экипажи оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил, перебазированные на аэродромы Южного военного округа, в рамках стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016" приступили к несению боевого дежурства. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Радиолокационные станции "Небо", "Каста", "Десна", "Гамма", "Оборона" различных модификаций, задействованные в проведении учения, позволяют контролировать все воздушное пространство от нулевых высот до нескольких десятков километров и на удалении в несколько сотен километров", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что экипажи самолетов Су-27 находятся на оперативных аэродромах и готовы в течение двух минут вылететь по команде дежурных сил для обнаружения воздушных целей и "применения средств авиационного вооружения в целях недопущения пересечения условной границы воздушного пространства".

Планом учения предусмотрены также практические пуски ракет по воздушным целям, имитирующим весь спектр средств воздушного нападения во всем диапазоне высот и скоростей. Их проведут боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" на полигонах Южного военного округа в Астраханской области.

"Кавказ-2016"

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2016" с участием около 12,5 тысячи военнослужащих начались в понедельник на территории Южного военного округа. Они пройдут на полигонах ЮВО, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Завершатся учения 10 сентября.