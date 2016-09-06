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Военные инженеры подняты по учебной тревоге в Хабаровском крае

Армия и ОПК
6 сентября, 5:51 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Подразделения провели мероприятия подготовки штатной техники и приступили к выдвижению маршем на один из полигонов региона
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Соединение инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае поднято по тревоге в рамках тактико-специального учения, военнослужащим предстоит отработать инженерное обеспечение действий войск в боевой обстановке, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

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"Подразделения провели мероприятия подготовки штатной техники и приступили к выдвижению маршем на один из полигонов региона. В ходе выдвижения будут отработаны вопросы противодействия диверсиям разведгрупп условного противника, а также будет выполнен ряд специальных задач по инженерной разведке путей выдвижения, разминированию участков дорог и разбору завалов и заграждений на путях выдвижения колонн техники", - сказал Гордеев.

Прибыв в назначенный район, военные инженеры развернут полевые электростанции, пункты добычи и очистки воды для обеспечения действий крупной группировки войск и начнут выполнять учебно-боевые задачи. Также будет отработана ликвидация последствий наводнения и других чрезвычайных ситуаций природного характера. На учение привлечено свыше 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц специальной техники.

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