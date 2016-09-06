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В Бурятии завершилась активная фаза российско-монгольского учения "Селенга-2016"

Армия и ОПК
6 сентября, 7:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
В ходе этапа боевой стрельбы российские и монгольские танковые и мотострелковые подразделения осуществили захват плацдарма и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Активная фаза совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2016" завершилась на полигоне Восточного военного округа (ВВО) "Бурдуны" в Бурятии масштабными боевыми стрельбами. Об этом сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

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"В ходе этапа боевой стрельбы российские и монгольские танковые и мотострелковые подразделения под прикрытием вертолетов Ми-24, штурмовиков Су-25 "Грач", самоходной ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", а также минометов осуществили захват плацдарма в указанном районе и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований (НВФ)", - сказал он.

Ранее в ходе активной фазы маневров военнослужащие общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии, и Вооруженных сил Монголии отработали разведывательно-поисковые действия в указанных районах, действия по преодолению труднопроходимых участков местности, ликвидации сторожевых застав условных террористов. На совместных тренировках были согласованы сигналы управления подразделениями, маршруты движения войск, вопросы огневого поражения условного противника.

Гордеев уточнил, что в учениях от общевойсковой армии ВВО задействованы танковый батальон, мотострелковая рота, минометная, гаубичная самоходная артиллерийская и реактивная батареи, подразделения ПВО, разведки и РХБ- защиты. От Вооруженных сил Монголии в маневрах приняли участие мотострелковые роты на БМП и БТР, танковый взвод, минометная и реактивная батареи.

"Всего было задействовано до тысячи военнослужащих с обеих сторон и до 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе штурмовая, бомбардировочная и армейская авиация Восточного военного округа", - отметил начальник пресс- службы ВВО.

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