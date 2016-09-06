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Основной этап испытаний новой авиагруппы "Адмирала Кузнецова" завершится в 2016 году

Армия и ОПК
6 сентября, 9:07 UTC+3 КУБИНКА область/ 6, сентября. /ТАСС
Летом на "Адмирале Кузнецове" начались испытания обновленной авиагруппы, в состав которой входят новые палубные истребители МиГ-29К/КУБ и вертолеты Ка-52К
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© Лев Федосеев/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Основная часть испытаний обновленной авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" завершится до конца 2016 года, сообщил ТАСС командующий Морской авиацией ВМФ России Игорь Кожин.

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Источник: "Адмирал Кузнецов" дооборудуют для применения новых самолетов до конца сентября

"Да, работы идут, МиГ-29К/КУБ показывает себя пока положительно, а там посмотрим дальше. Там длительная программа (испытаний), еще на достаточно длительный участок времени, но основную часть мы должны закончить до конца года", - сказал Кожин на форуме "Армия-2016".

Как сообщалось ранее, летом на "Адмирале Кузнецове" начались испытания обновленной авиагруппы, в состав которой входят новые палубные истребители МиГ-29К/КУБ и вертолеты Ка-52К.

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что до конца сентября авианесущий крейсер дополнительно оборудуют для использования новых машин. По его словам, речь идет о модернизации аэрофинишеров и радиотехнического оборудования.

Заместитель главкома ВМФ России Виктор Бурсук ранее рассказал ТАСС, что осенью "Адмирал Кузнецов" отправится в поход, который продлится не меньше трех месяцев.

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Группа "Кронштадт" поставит для тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", который вскоре должен пройти модернизацию, картографическую и идентификационную системы. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Армен Исаакян в ходе военно-технического форума "Армия-2016".

"Группа "Кронштадт" принимает участие в оснащении авианосца: поставляет универсальный картографический сервер "Прилив" собственной разработки и производства, а также уникальную систему АИС (автоматическую идентификационную систему - прим. ТАСС), разработанную с учетом повышенных требований ВМФ РФ", - сказал Исаакян, отвечая на соответствующий вопрос.

 

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