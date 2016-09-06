Перспективный палубный вертолет ВМФ России получит новый двигатель

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Перспективный корабельный вертолет "Минога", разрабатываемый для Военно-морского флота России, получит новый двигатель и другие системы, сообщил ТАСС командующий Морской авиацией ВМФ Игорь Кожин на форуме "Армия-2016".

По его словам, работа над проектом "идет по плану", и уже в этом году "стартует технический проект".

"Пока сроки обозначить не могу, я думаю, там достаточно длительные (работы), потому что там вариант достаточно сложный. Перспективы закладываются. Там очень много разных вариантов, и в ближайшее время (все) не успеем отработать. Они связаны с двигателем. Он будет новым. Там практически все будет новое, поэтому идет такая оттяжка по времени", - рассказал Кожин.

Ранее в интервью ТАСС заместитель гендиректора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин рассказал, что технический облик "Миноги" уже определен. По оценке генерального конструктора АО "Камов" Сергея Михеева, серийное производство нового палубного вертолета начнется примерно через десять лет.