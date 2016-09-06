Источник: разработка штурмовика на базе Су-34 начнется в 2018 году

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Опытно-конструкторские работы по созданию штурмовика на базе бомбардировщика Су-34, как ожидается, начнутся в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Поставлена задача проработать штурмовой вариант самолета на базе Су-34. Полагаю, с 2018 года начнутся соответствующие работы", - сказал собеседник агентства.