Источник: разработка штурмовика на базе Су-34 начнется в 2018 году

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Источник: разработка штурмовика на базе Су-34 начнется в 2018 годуАрмия и ОПК 6 сентября, 9:18
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КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Опытно-конструкторские работы по созданию штурмовика на базе бомбардировщика Су-34, как ожидается, начнутся в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Поставлена задача проработать штурмовой вариант самолета на базе Су-34. Полагаю, с 2018 года начнутся соответствующие работы", - сказал собеседник агентства.