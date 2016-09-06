На "Армии-2016" показали прибор, способный глушить управление взрывными устройствами

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КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК, входит в Ростех) представила на военно-техническом форуме "Армия-2016" персональный прибор радиоэлектронной разведки, который также может глушить каналы управления взрывными устройствами. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ОПК.
"С помощью такой станций солдат может вести радиоразведку на поле боя, глушить каналы радиоуправляемых взрывных устройств, видеть на экране прибора направление радиоэлектронных средств противника, привязанных к карте местности. Важно, что пассивное излучение устройства не наносит вред здоровью оператора", - рассказал генеральный директор корпорации Александр Якунин, чьи слова привели в пресс-службе.
Устройство, которое помещается в небольшую сумку, предназначено для оснащения групп специального назначения и разведчиков. Оно также может применяться для охраны периметра особо важных объектов.
"Прибор обнаруживает и измеряет основные параметры сигналов радиоэлектронных средств (РЭС) противника с импульсным и непрерывным излучением, а также автоматически определяет тип РЭС по имеющейся базе данных, в которой на данный момент уже есть до 900 наименований", - уточнили в ОПК.
По данным корпорации, время непрерывной работы устройства составляет не менее 12 часов, а на развертывание системы уходит не больше минуты.
Второй международный военно-технический форум "Армия-2016" проходит в Подмосковье с 6 по 11 сентября. Как сообщалось ранее, на нем представлены более тысячи организаций и предприятий. На форуме демонстрируют в общей сложности свыше 11 тысяч экспонатов.
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