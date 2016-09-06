Комплекс РЭБ нового поколения "Палантин" пойдет в серию в 2017 году

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КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК, входит в Ростех) на военно-техническом форуме "Армия-2016" в Подмосковье впервые покажет комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин", серийное производство которого начнется в следующем году. Об этом во вторник сообщил генеральный директор корпорации Александр Якунин.
"Комплекс оперативно-тактического уровня "Палантин" - одна из наших последних новинок, работа над которой была завершена в 2016 году. Комплекс объединяет работу различных комплексов РЭБ в единую сеть, что значительно повышает эффективность систем. Начало серийного производство комплекса "Палантин" для войск РЭБ запланировано на 2017 год", - сказал Якунин.
По его словам, в комплексе реализована современная система поддержки принятия решений, что позволяет аппаратуре самостоятельно выстраивать оптимальный алгоритм выполнения задач, автономно распределять ресурсы и функциональную нагрузку каждой из машин.
Как пояснили в пресс-службе корпорации, "Палантин" способен подавлять многофункциональные средства связи противника, в том числе базирующиеся на современной программно-определяемой платформе (SDR), когда параметры приемопередающего устройства определяются программным обеспечением, а не аппаратной платформой.
Второй международный военно-технический форум "Армия-2016" проходит в Подмосковье с 6 по 11 сентября. Как сообщалось ранее, в нем участвуют более тысячи предприятий и организаций, которые демонстрируют свыше 11 тысяч экспонатов.
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