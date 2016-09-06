Минобороны рассчитывает на выполнение гособоронзаказа 2016 года на 97% к октябрю

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ рассчитывает, что гособоронзаказ 2016 года будет к октябрю выполнен на 97%, сообщил журналистам глава департамента Минобороны по обеспечению ГОЗ Андрей Вернигора.

"Мы надеемся, что ГОЗ будет выполнен к IV кварталу этого года на 97%", - сказал он.