ОПК: госиспытания новейшего вертолета РЭБ планируется завершить в 2017 г.

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Разрабатываемый в РФ новейший многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы для транспортно-штурмового вертолета должен завершить госиспытания в 2017 году. Об этом сообщил ТАСС представитель Объединенной приборостроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех").

"Да, мы ведем эту работу, в следующем году планируется завершить госиспытания этого комплекса", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что в РФ создают новый комплекс радиоэлектронной борьбы, который будет устанавливаться на транспортно-штурмовые вертолеты. По его словам, новый комплекс сможет подавлять самые защищенные каналы связи и управления, а также системы навигации и радиолокации.