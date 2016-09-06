ОПК: госиспытания новейшего вертолета РЭБ планируется завершить в 2017 г.

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КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Разрабатываемый в РФ новейший многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы для транспортно-штурмового вертолета должен завершить госиспытания в 2017 году. Об этом сообщил ТАСС представитель Объединенной приборостроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех").
"Да, мы ведем эту работу, в следующем году планируется завершить госиспытания этого комплекса", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что в РФ создают новый комплекс радиоэлектронной борьбы, который будет устанавливаться на транспортно-штурмовые вертолеты. По его словам, новый комплекс сможет подавлять самые защищенные каналы связи и управления, а также системы навигации и радиолокации.