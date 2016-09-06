В России создается самолет с лазерным оружием

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КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Россия ведет работы над самолетом, оснащенным лазерным вооружением нового поколения.
Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Идет работа над новым поколением лазерной установки воздушного базирования", - сказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет о самолете, известном из открытых источников под индексом А-60. Ранее в СМИ сообщалось, что проект реализуется в рамках опытно-конструкторских работ "Сокол-Эшелон".
Попытки создать летающий лазер предпринимались еще в советское время. Первый экземпляр самолета А-60, созданного на базе Ил-76МД, поднялся в воздух в 1981 году. Несколько лет назад СМИ сообщали, что проект был возобновлен.
Работы над авиационным лазером велись и в США, однако в конце 2011 года программа, в рамках которой был создан экспериментальный боевой самолет Boeing YAL-1, была свернута.