Шойгу: "Армия-2016" будет способствовать активизации международного партнерства

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Свыше 100 мероприятий деловой программы форума "Армия-2016" будут способствовать конструктивному диалогу представителей оборонных ведомств и научно-производственного комплекса стран-участниц выставки, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Второй международный военно-технический форум "Армия" открылся в подмосковной Кубинке, он продлится до 11 сентября.

"Это масштабное мероприятие дает прекрасную возможность для непосредственного общения российских и зарубежных разработчиков и производителей продукции военного и двойного назначения. Здесь демонстрируются последние научно-технические достижения, причем не только в формате статической экспозиции, но и в ходе динамического показа вооружения и военной техники на земле и в воздухе", - сказал Шойгу на заседании по укреплению военного, производственного и научно-технического сотрудничества.

Он подчеркнул, что в этом году возросло количество участников форума, а также расширилась его география. Так, на площадках подмосковного парка "Патриот" представлены более тысячи российских предприятий и организаций, свои делегации прислали свыше 80 иностранных государств, и впервые национальные экспозиции развернули союзники России по ОДКБ - Белоруссия, Казахстан и Армения.

"Несомненно, такое широкое представительство способствует активизации международного партнерства в военной сфере... Уверен, что форум "Армия-2016" будет способствовать конструктивному обмену мнениями представителей оборонных ведомств и научно-производственного комплекса стран-участниц. С этой целью в деловую программу форума включено свыше 100 официальных мероприятий", - заявил министр обороны.

Шойгу отметил, что для форума были возведены павильоны общей площадью более 80 тысяч квадратных метров, которые включают в себя 28 конференц-залов, а для показа вооружения, военной и специальной техники выделено более 100 тысяч квадратных метров универсальных открытых площадок.

Глава оборонного ведомства также обратил внимание на то, что в этот раз возможности техники и вооружения будут показаны не только на полигоне Алабино Западного военного округа, но и во всех военных округах и на Северном флоте.