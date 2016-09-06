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Все шесть "Варшавянок" для Тихоокеанского флота построят в Петербурге

Армия и ОПК
6 сентября, 12:39 UTC+3 КУБИНКА область/ 6, сентября. /ТАСС
Серия из шести субмарин проекта 636.3 ранее была построена для Черноморского флота
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© Александр Демьянчук/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Вся серия из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 ("Варшавянка") для Тихоокеанского флота будет построена на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению.

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"Все шесть лодок для Тихоокеанского флота будут строить "Адмиралтейские верфи", имеющие большой опыт в выполнении подобного заказа для Черноморского флота, а также с учетом сжатых сроков исполнения контракта", - сказал Пономарев, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что заказ может быть разделен между "Адмиралтейскими верфями" и Амурским судостроительным заводом, расположенным на Дальнем Востоке. По данным источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, серию планируется построить с 2018 по 2021 годы.

Серия из шести субмарин проекта 636.3 ранее была построена для Черноморского флота. Как ожидается, до конца 2016 года в состав ВМФ России войдут пятая и шестая подводные лодки этого типа.

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