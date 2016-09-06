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Вторая подлодка типа "Ясень" будет спущена на воду в начале 2017 года

Армия и ОПК
6 сентября, 12:36 UTC+3 КУБИНКА область/ 6, сентября. /ТАСС
Строительство АПЛ "Казань" идет в соответствии с генеральным графиком, утвержденным Минобороны РФ
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© Владимир Ларионов/ТАСС, архив

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Многоцелевая атомная подводная лодка "Казань", вторая в серии субмарин типа "Ясень", будет спущена на воду в начале следующего года. Об этом сообщил журналистам вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев.

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"Строительство АПЛ "Казань" идет в соответствии с генеральным графиком, утвержденным Минобороны. Достройка, вывод из цеха и спуск на воду ожидаются в первом квартале 2017 года", - сказал Пономарев.

Ранее на "Севмаше", где строится подлодка, ТАСС сообщили, что "Казань" будет передана ВМФ России только в 2018 году.

"Казань" строится на "Севмаше" с 2009 года. Являясь вторым представителем типа "Ясень", она является первой подлодкой, которая создается по усовершенствованному проекту 885М.

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