Вторая подлодка типа "Ясень" будет спущена на воду в начале 2017 года

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КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Многоцелевая атомная подводная лодка "Казань", вторая в серии субмарин типа "Ясень", будет спущена на воду в начале следующего года. Об этом сообщил журналистам вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев.
"Строительство АПЛ "Казань" идет в соответствии с генеральным графиком, утвержденным Минобороны. Достройка, вывод из цеха и спуск на воду ожидаются в первом квартале 2017 года", - сказал Пономарев.
Ранее на "Севмаше", где строится подлодка, ТАСС сообщили, что "Казань" будет передана ВМФ России только в 2018 году.
"Казань" строится на "Севмаше" с 2009 года. Являясь вторым представителем типа "Ясень", она является первой подлодкой, которая создается по усовершенствованному проекту 885М.