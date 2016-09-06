Россия в 2017 году начнет продвигать стеклопластиковые тральщики на мировой рынок

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Российские стеклопластиковые тральщики проекта 12700 "Александрит" в конце этого года получат паспорт экспортного облика, а в следующем начнут выходить на мировой рынок. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо.

"Мы сейчас закончим испытания (головного корабля "Александр Обухов" для ВМФ России - прим. ТАСС) и будем выходить на мировой рынок. Корабль сегодня может быть интересен Вьетнаму, Алжиру, Китаю, той же Индии. Им интересно, но они ждут окончания испытаний головного корабля и его приема в состав российского флота", - сказал Середохо в ходе форума "Армия-2016".

Собеседник агентства напомнил, что с 2018 года завод планирует строить по два стеклопластиковых тральщика в год.

Ранее сообщалось, что "Александр Обухов" будет передан ВМФ России в октябре.

Представители проекта 12700 "Александрит" относятся к новому поколению кораблей противоминной обороны. Выполненный из стеклопластика корпус позволяет существенно снизить массу и продлить срок службы корабля. Представители этого типа смогут бороться с минами с помощью различных тралов, телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов.