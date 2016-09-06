Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия в 2017 году начнет продвигать стеклопластиковые тральщики на мировой рынок

Армия и ОПК
6 сентября, 13:18 UTC+3 КУБИНКА область/ 6, сентября. /ТАСС
Собеседник агентства напомнил, что с 2018 года завод планирует строить по два стеклопластиковых тральщика в год
Материал из 1 страницы

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Российские стеклопластиковые тральщики проекта 12700 "Александрит" в конце этого года получат паспорт экспортного облика, а в следующем начнут выходить на мировой рынок. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо.

Смотрите также
Тральщик "Александр Обухов"
ВМФ России получит головной стеклопластиковый тральщик в октябре 2016 года

"Мы сейчас закончим испытания (головного корабля "Александр Обухов" для ВМФ России - прим. ТАСС) и будем выходить на мировой рынок. Корабль сегодня может быть интересен Вьетнаму, Алжиру, Китаю, той же Индии. Им интересно, но они ждут окончания испытаний головного корабля и его приема в состав российского флота", - сказал Середохо в ходе форума "Армия-2016".

Собеседник агентства напомнил, что с 2018 года завод планирует строить по два стеклопластиковых тральщика в год.

Ранее сообщалось, что "Александр Обухов" будет передан ВМФ России в октябре.

Представители проекта 12700 "Александрит" относятся к новому поколению кораблей противоминной обороны. Выполненный из стеклопластика корпус позволяет существенно снизить массу и продлить срок службы корабля. Представители этого типа смогут бороться с минами с помощью различных тралов, телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов.

Галерея
22 фото

Чем гордится Военно-морской флот России

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Новая техника ВС РФ Экспорт российского вооружения
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
2
У блогера, ловившего покемонов в храме на Урале, обнаружили шпионскую авторучку
3
СМИ: президент Филиппин сожалеет о своем высказывании по поводу Обамы
4
Президентский комитет ПАСЕ в полном составе приезжает в Москву
5
Девочка, жестоко избитая в пригороде Читы, скончалась в больнице
6
Собянин: эстакада на Липецкой улице Москвы уберет "вечную пробку"
7
Спасатели поймали львенка, гулявшего по центру Уфы
Темы дня
Реклама