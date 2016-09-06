Рогозин провел экскурсию королю Бахрейна по форуму "Армия-2016"

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и король Бахрейна Хамад бен Исе Аль Халифе на открытии международного военно-технического форума "Армия-2016" © Марина Лысцева/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в рамках форума "Армия-2016" представил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе образцы бронетехники и танков.

В ходе непродолжительной экскурсии королю, в частности, продемонстрировали 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие "Флокс", 152-миллиметровую самоходную гаубицу, боевую машину поддержки танков.

Монарх с интересом слушал о характеристиках техники.

Позже Рогозин и король провели краткие переговоры без прессы.

Президент России Владимир Путин обсудит с королем Бахрейна вопросы двустороннего сотрудничества, международную проблематику, а также борьбу с международным терроризмом.