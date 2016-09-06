"Армия-2016": видео боевых возможностей новейшей техники ВС РФ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. На открытии Международного военно-технического форума "Армия-2016" в Подмосковье, на полигоне Алабино, были продемонстрированы огневые и маневренные возможности новейших образцов вооружения и военной техники Вооруженных сил РФ.

Как сообщили в Минобороны России, для демонстрации огневых возможностей современного российского вооружения на сухопутном полигоне установлено более 150 стационарных и движущихся мишеней.

В динамическом показе на сухопутном и водном кластерах подмосковного полигона были задействованы танки Т-72Б3, Т-80У, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ "Ракушка", боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Спрут", а также показаны имитация воздушного боя с высадкой десанта и танковые соревнования.

Второй Международный военно-технический форум "Армия-2016" проходит в Подмосковье с 6 по 11 сентября. В нем участвуют более тысячи предприятий и организаций, которые демонстрируют свыше 11 тысяч экспонатов. В первый день работы форум посетило более 43 тысяч человек.