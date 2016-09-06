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Корабли, участвующие в маневрах "Кавказ-2016", вышли в районы рассредоточения

Армия и ОПК
6 сентября, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тысячи военных
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Корабли, катера и суда обеспечения Черноморского флота и Каспийской флотилии, участвующие в стратегических учениях "Кавказ-2016", вышли в намеченные районы рассредоточения. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Минобороны России.

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"Боевые корабли, катера и суда обеспечения Черноморского флота и Каспийской флотилии, пополнив запасы до установленных норм, в составе корабельных группировок совершили переход в назначенные районы рассредоточения в акваториях Черного и Каспийского морей", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

В ведомстве отметили, что с офицерами прошли занятия по организации противовоздушной обороны, защите от мин и подводных диверсантов. "По планам командиров кораблей были проведены тренировки по борьбе за живучесть. На судах обеспечения проверена готовность к аварийно-спасательному и ресурсному обеспечению действий корабельных тактических групп", - добавили в Минобороны.

Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тысячи военных.

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