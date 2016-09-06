Минобороны выберет лучшие разработки в 11 номинациях на "Армии-2016"

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Минобороны России выберет лучшие разработки в 11 номинациях на международном военно-техническом форуме "Армия-2016". Об этом сообщил начальник управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков.

"Победители будут определены в одиннадцати номинациях: "Разработка двойного назначения", "Экспозиция форума", "Выбор посетителей", "Инновационная разработка", "Демонстрационный показ", "Научно-деловая программа Форума", "Проект "Арктика", номинация Международной выставки IntellTechExpo, а также "За вклад в подготовку и организацию форума", "За достижения в области создания техники и вооружения и Гран-при", - сказал Губанков.

Он также сообщил, что для гостей "Армии-2016" будет организована обширная культурная программа. "Впервые на форуме будет открыт сектор Всероссийского военно-патриотического общественного молодежного движения "Юнармия", где будут представлены ретрообъекты военно-полевой связи, военно-полевого госпиталя, пройдут мастер- классы по танцам 40-х годов и изготовлению фотоснимков с использованием особой технологии фотопечати", - рассказал Губанков.

Кроме того, во время форума пройдут мастер-классы и показательные выступления в Центре Военно-тактических игр и Многофункциональном огневом центре, реконструкция исторических событий, тест-драйвы раритетной мототехники и разнообразные экскурсии, а также состоятся выступления ведущих творческих коллективов Минобороны России, в том числе Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.