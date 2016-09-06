Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны выберет лучшие разработки в 11 номинациях на "Армии-2016"

Армия и ОПК
6 сентября, 17:33 UTC+3 КУБИНКА область/ 6, сентября. /ТАСС
Кроме того, во время форума пройдут мастер-классы и показательные выступления в Центре Военно-тактических игр и Многофункциональном огневом центре
Материал из 1 страницы

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Минобороны России выберет лучшие разработки в 11 номинациях на международном военно-техническом форуме "Армия-2016". Об этом сообщил начальник управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков.

Смотрите также
Чем удивит форум "Армия-2016"

"Победители будут определены в одиннадцати номинациях: "Разработка двойного назначения", "Экспозиция форума", "Выбор посетителей", "Инновационная разработка", "Демонстрационный показ", "Научно-деловая программа Форума", "Проект "Арктика", номинация Международной выставки IntellTechExpo, а также "За вклад в подготовку и организацию форума", "За достижения в области создания техники и вооружения и Гран-при", - сказал Губанков.

Он также сообщил, что для гостей "Армии-2016" будет организована обширная культурная программа. "Впервые на форуме будет открыт сектор Всероссийского военно-патриотического общественного молодежного движения "Юнармия", где будут представлены ретрообъекты военно-полевой связи, военно-полевого госпиталя, пройдут мастер- классы по танцам 40-х годов и изготовлению фотоснимков с использованием особой технологии фотопечати", - рассказал Губанков.

Кроме того, во время форума пройдут мастер-классы и показательные выступления в Центре Военно-тактических игр и Многофункциональном огневом центре, реконструкция исторических событий, тест-драйвы раритетной мототехники и разнообразные экскурсии, а также состоятся выступления ведущих творческих коллективов Минобороны России, в том числе Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Форум "Армия-2016"
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
2
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
3
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
4
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
5
"Объем бедствия сумасшедший": глава Крыма оценил масштаб самостроя на побережье
6
Резервный фонд за август уменьшился до 2,09 трлн рублей
7
Пять машин и мотоцикл столкнулись на северо-востоке Москвы
Темы дня
Реклама