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Воздушный пилотаж на "Армии-2016": видео из кабины истребителей Су-30 и Су-35

Армия и ОПК
6 сентября, 19:15 UTC+3
ТАСС публикует видео с тренировки экипажей ВКС РФ, задействованных на международном форуме
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© ТАСС/Минобороны РФ

ТАСС публикует видео с тренировки экипажей Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, задействованных на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016".

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Фигуры высшего пилотажа на форуме выполнят экипажи авиагрупп "Русские витязи" на истребителях Су-27, "Стрижи" на МиГ-29, "Соколы России" на Су-30СМ, "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник".

Новейшие самолеты и вертолеты, в том числе истребители Су-30СМ и Су-35С, многофункциональный бомбардировщик Су-34, учебно-боевой самолет Як-130, вертолеты Ми-28Н и Ка-52, покажут на аэродроме в Кубинке.

На статической экспозиции будут представлены новейший военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, стратегические ракетоносцы Ту-160 "Белый лебедь" и Ту-95МС "Медведь".

Второй Международный военно-технический форум "Армия-2016" проходит в Подмосковье с 6 по 11 сентября. В нем участвуют более тысячи предприятий и организаций, которые демонстрируют свыше 11 тысяч экспонатов. В первый день работы форум посетило более 43 тысяч человек.

6 сентября Армия и ОПК
"Армия-2016": видео боевых возможностей новейшей техники ВС РФ

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