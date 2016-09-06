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Зарубежным делегациям на "Армии-2016" показали небольшое сражение

Армия и ОПК
6 сентября, 18:55 UTC+3 ПОЛИГОН АЛАБИНО область/ 6, сентября. / ТАСС
В показательном сражении приняли участие танки Т-72Б3, Т-80УУ-1, Т-90С, а также БМП-3 и БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка", БТР-82А
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 6 сентября. / ТАСС/. Российская военные устроили небольшое демонстрационное сражение для иностранных делегаций на международном военно-техническом форуме "Армия-2016". Об этом сообщили в пресс-центре форума.

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"Впервые в рамках динамического показа иностранным делегациям были продемонстрированы действия авиации, беспилотников, боевых роботов, огнеметов, тяжелой бронетехники, а также десантников и военных инженеров, объединенных единым тактическим замыслом", - сказали в пресс-центре.

В показательном сражении приняли участие танки Т-72Б3, Т-80УУ-1, Т-90С, а также БМП-3 и БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка", БТР-82А. Возможности Воздушно-десантных войск продемоснтрировала самоходная противотанковая пушка "Спрут- СД". Также зарубежные делегации смогли увидеть применение противотанкового ракетного комплекса "Штурм-СМ".

 

 

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