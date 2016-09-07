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Участники форума "Армия-2016" обсудят противодействие угрозам нацбезопасности России

Армия и ОПК
7 сентября, 3:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
В рамках второго дня форума также состоится масштабное авиашоу на аэродроме Кубинка
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Участники форума "Армия-2016" и ведущие российские эксперты проведут в среду 26 круглых столов, посвященных различным аспектам обеспечения национальной безопасности России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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"Ключевым мероприятием научно-деловой программы этого дня станет круглый стол "Россия в изменяющемся мире: вызовы, опасности, угрозы", организованный Военной академией Генерального штаба ВС РФ. Участники заседания обсудят военно-политическую обстановку в мире и факторы ее дестабилизации, а также дадут экспертную оценку возможных способов и средств предупреждения и противодействия современным вызовам и угрозам национальной безопасности России", - проинформировали в пресс-службе Минобороны.

Кроме того, в рамках научно-деловой программы форума состоятся круглые столы, посвященные перспективам развития военно-медицинской техники, новым инструментам решения задач Воздушно-космических сил, вопросам совершенствования ракетно-артиллерийского вооружения и модернизации специальной техники железнодорожных войск.

В ведомстве сообщили, что в рамках второго дня форума также состоится масштабное авиашоу на аэродроме Кубинка, которое устроят асы пилотажных групп "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты". Также на полигоне Алабино пройдет демонстрация современной техники, в том числе роботизированных комплексов семейства "Уран", "Нерехта" и "Соратник".

Форум "Армия-2016" проходит с 6 по 11 сентября в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот".

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