Дальняя авиация в рамках учений "Кавказ-2016" проверила ПВО на юге России

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Экипажи стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС проверили работу подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа в рамках стратегических учений "Кавказ-2016". Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Экипажи осуществили взлет с аэродромов базирования в Приволжском федеральном округе и уже в воздухе получали информацию по проверке ПВО, - отметили в пресс-службе. - Стратегические ракетоносцы осуществляли заход в радиолокационное поле радиотехнических войск на различных высотах и с разных направлений".

В Минобороны отметили, что в полетах было задействовано до 10 экипажей дальней авиации, которые преодолели не менее двух тыс. километров.

Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тыс. военных.