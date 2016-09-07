Дальняя авиация в рамках учений "Кавказ-2016" проверила ПВО на юге России

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Экипажи стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС проверили работу подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа в рамках стратегических учений "Кавказ-2016". Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Экипажи осуществили взлет с аэродромов базирования в Приволжском федеральном округе и уже в воздухе получали информацию по проверке ПВО, - отметили в пресс-службе. - Стратегические ракетоносцы осуществляли заход в радиолокационное поле радиотехнических войск на различных высотах и с разных направлений".
В Минобороны отметили, что в полетах было задействовано до 10 экипажей дальней авиации, которые преодолели не менее двух тыс. километров.
Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тыс. военных.