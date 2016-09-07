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В рамках учений "Кавказ-2016" построили мост через Дон для мотострелков и техники

Армия и ОПК
7 сентября, 6:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Выполняя поставленную на учениях задачу, инженерно-разведывательные подразделения провели разведку маршрута, очистили берег от взрывоопасных предметов
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Подразделения инженерных войск переправили мотострелковое подразделение и тяжелую технику через реку Дон на полигоне Прудбой в Волгоградской области в рамках стратегических учений "Кавказ-2016". Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

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"Для беспрепятственного продвижения усиленного мотострелкового батальона через реку Дон инженерные подразделения ЮВО выполнили практические действия по наведению и содержанию десантной и паромной переправ, мостовой переправы длиной свыше 600 метров и построили низководный деревянный мост через реку Дон", - отметили в военном ведомстве.

Чтобы обмануть условного противника, военные инженеры оборудовали "ложный надувной резиновый мост, который благодаря комплексу "Сфера" создал видимость полноценного мостового перехода для средств радиоразведки противника".

Выполняя поставленную на учениях задачу, инженерно-разведывательные подразделения провели разведку маршрута, очистили берег от взрывоопасных предметов и пресекли действия условной диверсионной группы по минированию района сброса понтонных звеньев.

Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тыс. военных.

Какие учения ожидают российскую армию в 2016 году

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