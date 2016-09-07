СМИ: "Стрижи" и "Русские витязи" покажут фигуры высшего пилотажа в китайском небе

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ПЕКИН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" выступят на международном авиасалоне ChinaAirshow-2016, который пройдет с 1 по 6 ноября в китайском городе Чжухай (южная провинция Гуандун). Об этом сообщила газета "Жэньминь жибао".
"Российские пилоты подготовили интересную совместную программу", - приводит издание слова организаторов.
Ожидается, что на авиасалон приедут участники из 42 стран. На ChinaAirshow - 2016 будут продемонстрированы образцы новейших самолетов, ракет и технического оборудования.
"Витязи" и "Стрижи" появились практически одновременно - 5 апреля и 6 мая 1991 года. Название обеих групп придумали сами пилоты. И те, и другие базируются на Кубинке в составе Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба.
"Стрижи" летают на МиГ-29. Эти самолеты поступили в Кубинку в 1983 году, до этого в распоряжении пилотов авиацентра были МиГ-21 и МиГ-23.
"Русские витязи" - единственная в мире авиационная группа, показывающая высший пилотаж на тяжелых строевых истребителях Су-27. Их самолеты, как и у "Стрижей", не отличаются от строевых машин ничем, кроме окраски.